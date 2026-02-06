成都搜救犬「黑崽」被盜殺 迷暈後入袋打死取肉販賣

四川成都金堂縣有民間救援隊隊長反映，救援隊中搜救犬「黑崽」被偷狗賊盜走並殺害販賣。

搜救犬多次參與救援

救援隊負責人肖先生表示，事發於周一（2日），「黑崽」在基地外上廁所時被偷狗賊用迷藥迷暈，裝入袋中後殘忍打死，最終被狗販殺害販賣狗肉。

肖先生透露，他們救援隊在一些搜救任務中需要用到搜救犬，便眾籌購買了一隻狗取名「黑崽」，並送去接受搜救訓練。平日隊員很喜歡「黑崽」，還曾一起外出參加尋人任務。隊員稱「它是無聲的隊友」，也是隊內唯一搜救犬。

他又指，11個月大的「黑崽」是獵犬，培育成本逾萬元人民幣，曾多次參與隊內救援任務，包括成功找到走失老人，是救援隊員名副其實的「戰友」。原本計劃農曆新年後將其送往繼續訓練，沒想到「黑崽」竟被人殺害。

金堂縣公安局趙家派出所指，偷狗者已遭警方抓獲，正調查案件。