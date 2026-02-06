Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

成都搜救犬「黑崽」被盜殺 迷暈後入袋打死取肉販賣

即時中國
更新時間：11:04 2026-02-06 HKT
發佈時間：11:04 2026-02-06 HKT

四川成都金堂縣有民間救援隊隊長反映，救援隊中搜救犬「黑崽」被偷狗賊盜走並殺害販賣。

搜救犬多次參與救援

救援隊負責人肖先生表示，事發於周一（2日），「黑崽」在基地外上廁所時被偷狗賊用迷藥迷暈，裝入袋中後殘忍打死，最終被狗販殺害販賣狗肉。

相關新聞：哈士奇被斬傷致安樂死 商店老闆蒙受炮轟 前因後果是......

相關新聞：網紅狗「艾特」遭綁嘴沖涼暴斃 惹火馴狗師被網民圍剿

肖先生透露，他們救援隊在一些搜救任務中需要用到搜救犬，便眾籌購買了一隻狗取名「黑崽」，並送去接受搜救訓練。平日隊員很喜歡「黑崽」，還曾一起外出參加尋人任務。隊員稱「它是無聲的隊友」，也是隊內唯一搜救犬。

他又指，11個月大的「黑崽」是獵犬，培育成本逾萬元人民幣，曾多次參與隊內救援任務，包括成功找到走失老人，是救援隊員名副其實的「戰友」。原本計劃農曆新年後將其送往繼續訓練，沒想到「黑崽」竟被人殺害。

金堂縣公安局趙家派出所指，偷狗者已遭警方抓獲，正調查案件。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
13小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-05 10:50 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
2026-02-05 10:37 HKT
愛潑斯坦案｜驚揭英已故名媛「組建佳麗群組」 暗示多為人妻願拋夫棄子
即時國際
4小時前
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
影視圈
15小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
23小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
21小時前