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世紀熱浪︱歐中冷氣銷售一個瘋搶一個慘淡 中國電商外售額飆近40倍

即時中國
更新時間：08:48 2026-07-05 HKT
發佈時間：08:48 2026-07-05 HKT

今夏歐洲多國遭遇極端高溫天氣，中國產免安裝可移動式冷氣機成為當地人的「救命神器」。有巴黎速遞員在8小時內配送了7部冷氣機和風扇，亦有市民在超市外通宵排隊搶購。中國電商平台銷往歐洲的冷氣機營業額，較6月首周急升近40倍，掛頸小風扇更激增120倍以上，廠房加班趕製。不過受今年整體氣溫偏低、民眾消費意欲不足等影響，今夏中國內地的冷氣機銷量慘淡。

▍中國組 ▍

今夏歐洲陷入「炙烤模式」，熱浪由西歐、中歐蔓延至東歐及巴爾幹半島，歐洲大陸多處均打破同期歷史高溫紀錄，但整個歐洲的冷氣機普及率卻僅兩成。熱浪持續下，中國產可移動式冷氣機因毋須打孔和複雜安裝，在歐洲掀起搶購潮。

歐洲熱浪令中國各類降溫電器外銷急增。
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歐洲熱浪令中國各類降溫電器外銷急增。小紅書
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法國民眾推撞爭購冷氣機

法國連鎖超市Lidl前日上架20萬台風扇和冷氣機，吸引民眾蜂擁搶購。巴黎西郊楠泰爾一間分店外，有民眾凌晨1點通宵排隊等候；店舖開門後，逾百人一擁而入掃空貨架，店門被撞毀，顧客間推搡打架，場面混亂，警方到場維持秩序。

22歲巴黎網購平台Joybuy（京東旗下歐洲電商）速遞員賽夫，最忙碌一日由早上7時半工作至下午3時，一共派送7部冷氣機及風扇。他坦言，平台上最熱銷的就是中國冷氣機品牌。數據顯示，6月19日至25日，Joybuy冷氣機營業額，較6月首周急升近40倍；當中人氣最高的美的PortaSplit分體冷氣銷量增長近42倍，落地風扇銷量升逾80倍，掛頸風扇更激增120倍以上。

掛頸風扇銷路激增120倍以上

經內地集運寄送冷氣機往歐洲的定單亦急增。深圳雁巢集運負責人王先生告訴《封面新聞》，過往客戶多託運食品、衣物，惟上周起查詢冷氣機寄運的人數暴增，「新增查詢客戶近千人」。

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他指現時每日約有40至50部機器送抵集運倉，數字持續上升，另有大量定單在途。有關冷氣機大多由廣東惠州、四川成都倉庫出貨，目的地以法國、英國、意大利為主。

美的集團數據顯示，截至6月29日，旗下PortaSplit可移動冷氣機定單突破20萬部，按年翻倍。財聯社引述格力電器和TCL方面均表示，區域渠道的移動空調已全面售罄，目前正加急補貨。海信相關負責人稱，「銷售額遠超預期，出現脫銷現象。現在歐洲這邊的定單全都優先安排生產，車間兩班倒連軸轉，全天不停工。」

內地民眾換新機意欲疲弱

對比歐洲冷氣市場搶購熱潮，中國內地今年夏季冷氣銷情冷淡。業界分析，除市場存量龐大、民眾換新機意欲疲弱外，全國偏涼天氣亦是銷情受壓主因。

往年7月，內地大部分地區會步入高溫期，惟今年由南至北雨水頻繁、氣溫偏低，後續氣溫會否回升，將直接影響全年行業表現。

冷氣機大多由廣東惠州、四川成都倉庫出貨，目的地以法國、英國、意大利為主。 

 

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