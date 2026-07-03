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博流量｜短裙辣妹網紅違泊逆行開啤酒拍片 遭交警傳召開罰單並罰企訓話 | 有片

即時中國
更新時間：16:35 2026-07-03 HKT
發佈時間：16:35 2026-07-03 HKT

為了博取網絡流量，竟然公然在大馬路上違法玩命！四川南充一名年輕女網紅，近日在馬路上逆向行車後違規停車，下車以大腿敲開酒瓶蓋擺拍，影片在社交平台流傳後引起警方注意。當地交警傳喚其到案後，對其三項交通違規行為處以罰款，並安排她手持罰單拍照，作為交通安全宣傳的「活教材」。

車隨意停路中 逆向行駛危險

據南充公安發布的影片顯示，該名身穿牛仔短裙的女子將車輛停在馬路中心，下車後以大腿敲擊啤酒瓶，瞬間打開瓶蓋，其後在馬路上轉圈擺拍。拍攝期間，旁邊有車輛駛過，場面頗為危險。

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警方指出，其行為涉及多項違法違規，包括車輛亂停亂放、逆向行駛及違反禁令標誌。交警傳喚女子到案後依法對其三項違規行為處以罰款，並向她講解相關交通安全知識。女子手持罰單站在交警隊門前拍照「留念」，相關畫面被警方用作道路安全宣傳教材。

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網民反應

事件曝光後引發網民熱議。有人批評該名女子行為危險：「為了流量不顧安全」，亦有網民關注警方將涉事者作為宣傳教材的做法是否恰當。不過，當地交警未有進一步說明具體罰款金額。

近年內地屢有網紅為博取流量在公路上違規拍攝，引發交通安全隱憂。多地交警部門均加強執法，並透過社交平台發布警示案例，呼籲公眾遵守交通規則。

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