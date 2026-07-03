拍片吸粉｜成都23歲男子深夜住宅天台跳傘 涉危害公共安全遭行拘｜有片

為了在網絡上博取點擊率，年輕人竟連命也不要！四川成都一名23歲男子，為博取網絡關注，深夜在住宅小區高層樓頂進行跳傘，並將片段剪輯發布至社交平台。警方經調查後，以嚴重擾亂公共場所秩序、危害公共安全為由，對該男子處以行政拘留。

深夜貼近樓宇樹叢跳傘

據成都市公安局成華區分局通報，事件發生於6月30日深夜11時許。涉案男子任某某，在成華區某小區高層樓房樓頂實施跳傘，片段顯示其從高樓天台一躍而下，降落滑行期間一度貼近住宅樓宇及樹叢，場面驚險。

相關新聞：俄情侶潛攀443米紐約帝國大廈塔尖 單膝求婚宣揚和平終雙雙被捕

任某某自稱為跳傘教練，惟警方核實後發現其並未取得相關從業資質。他將跳傘片段剪輯後發布至個人社交媒體賬號，引發網民廣泛關注及質疑。有網民批評：「現在為了流量已經不顧一切了嗎？」

相關新聞：陰司紙冒日圓︱無品網紅博流量呃印尼人換外幣 網民：敗壞民族口碑︱有片

警：跳傘須在專用場地進行

警方指出，任某某的行為已嚴重擾亂公共場所秩序，危害公共安全，依法規規對其處以行政拘留的處罰。同時，警方已通報相關行政主管部門，對其未經審批進行航空體育活動的行為依法處理，其涉事網絡賬號亦已通報平台處置。

警方提醒，跳傘須在依法批准的專用空域和場地內，嚴格依照法規及行業規範開展。未經審批許可，嚴禁在城市建築、橋樑、廣場等公共區域實施此類活動。

據了解，涉事男子早於2024年5月已在市區高樓頂嘗試跳傘，有關視頻已無法查看。