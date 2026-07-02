西安賽格商場店家墜亡傳遭逼死 民眾場外唱國歌示威爆衝突︱有片

陝西西安賽格商場1日中午，有男子墜下死亡，商場被指未待警方到場便搬移屍體。而死者又是因商場不合理措施，導致欠債千萬的店家，有民眾質疑死者是被商場逼死，在現場唱國歌示威，與疑警方發生衝突。當地官方指，事件不涉刑事，但就死者與商場間的糾紛，已成立聯合調查組徹查。

傳死者遭商場扣款千萬

綜合網上消息，死者為陝西利和商貿公司董事長嚴鵬，是在賽格商場有店面的商人。

嚴鵬曾指控，4年前遭賽格以店員給顧客拆卷下單為由，罰款1145萬人民幣，令其資金鏈斷裂，並被商場要求撤店。嚴鵬一直向商場方申訴溝通但無果。嚴鵬疑因不甘被逼致生意失敗，欠下員工薪金，昨日（7月1日）中午在商場高處墜落商場二樓一流水景觀旁，即場死亡。

聯合組查逼死商戶傳聞

現場有民眾指控，商場方面未等警方前來調查，便立即將被圍布遮擋的遺體移走，趕著清理現場營業，「商場自行清理現場，挪動屍體 一小時恢復正常銷售，天理何在？草芥人命！」



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「普通老百姓還能活嗎？賽格年年都有人跳，把人逼死不到一個小時就收拾乾淨繼續營業像完全沒發生過一樣，換別的商場早就被調查了吧？」

商場問外，之後越聚越多民眾，對商場處理手法及疑逼死商家表達不滿，期間集體唱國歌示威，與現場維持秩序的警員有推撞。

雁塔區聯合調查處置工作專班2日中午發通報，證實死者為賽格商場某商戶負責人，但未提及姓名。經調查墜樓事件已排除刑事。

針對網傳賽格商場與墜樓者所在商舖間商業糾紛問題，已成立由市場監管、商務、公安、司法等部門組成的聯合調查組開展調查工作。

網民對事件仍充滿質疑，「一丘之貉，商場私自清理現場，我不知道他們還怎麼勘察現場」、「輕描淡寫，就如同商場私自打掃st一樣簡單，令人震驚」、「賽格憑啥扣人家一千多萬」、「所有涉黑問題還是提級調查吧，西安乃至陝西省對這個賽格老闆的調查結果都不足以服眾」。

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