世紀熱浪︱中國冷氣機炒至逾2萬港元 菜鳥歐洲出庫量增18倍

熱浪席捲歐洲，多地出現移動冷氣機搶購潮，中國冷氣機從900歐羅（約8042港元）炒至2679歐羅（約23939港元）。物流企業菜鳥表示，今年6月其歐洲倉庫的移動空調出庫單量暴增近18倍，其中英、德、波蘭領漲，連冷氣機擋風板等配件出庫單量也增長12倍。

「即插即用」適合歐洲老式建築

新浪科技報道，歐洲空調普及率僅20%，傳統分體式冷氣機安裝需打孔、費用高昂且等待漫長，但中國產移動冷氣機「即插即用」，完美適配歐洲老式建築與出租房場景，在當下高溫天氣頻賣斷貨。有賣家表示：「我們5月備貨在倉的幾百件庫存已經賣完了，現在正在加急空運一批貨到菜鳥英國倉。」



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目前，菜鳥在歐洲的28個海外倉，已持續面向空調企業開放倉容，並開通隔日達配送，全力確保空調等製冷設備的配送。

高溫天氣持續，冷氣機、電扇等降溫設備價格飆升。央視報道，有歐洲網友為了買一台中國冷氣，花了兩天在全歐盟範圍內尋找，最後「跑了200公里才買到最後一台，價格還漲了100歐羅（約893港元）」。美的PortaSplit便攜分體空調原價在699至900歐羅之間，在二級市場被轉售至高達2679歐羅。

英國有華人反映，去年200多元人民幣的同款風扇今年漲至700多元，且需等到7月底至9月初才有現貨。