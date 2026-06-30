熱浪商機︱歐洲酷暑多地破40°C 中國降溫神器大賣銷歐製冰機增7成

歐洲遭世紀熱浪襲擊，德國、捷克、波蘭周日氣溫齊齊衝破40°C，部份地區地面瀝青也融化。熱浪帶動中國各類「降溫神器」的商機，移動冷氣、噴霧風扇、桌面空調、風扇遮陽傘全都大賣，有廠商指，製冰機銷往歐洲的數量較去年同期大增七成。

義烏首5個月跨境交易¥811.75億

據央視財經報道，浙江義烏國際商貿城，各類創意十足的降溫用品正受到海外採購商的熱捧。不少遮陽防曬產品在功能上持續升級，不僅注重降溫效果，還附加噴霧、風扇等多重實用設計。

相關新聞：世紀熱浪｜高溫東移德國飆至41.7°C熱到瀝青融化 捷克波蘭雙破40°C

義烏依託成熟的小商品供應鏈和跨境物流體系，疊加跨境電商平台的促銷活動，各類消暑小家電線上銷售管道全面打開，出口勢頭良好。今年1月至5月，義烏跨境電商總交易額達811.75億元人民幣，同比增長10.23%。

此外，在浙江寧波的一家外貿公司，工作人員正在加緊處理跨境電商平台上的訂單，擁有智能螢幕的風扇以及小巧的移動空調成為今年平台上的爆款。

外貿端訂單激增，上游生產企業同樣開足馬力。在一家主營製冰機的企業，車間內裝配、檢測、打包等工序有序推進，負責人介紹，受歐洲持續高溫帶動，小型家用、戶外便攜款製冰機需求大漲。

浙江寧波某股份有限公司國際貿易總監鄭黎表示，今年1月至5月，製冰機銷往歐洲的出庫量比去年同期增長超70%，佔銷售總量的15%左右。