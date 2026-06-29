世紀熱浪｜高溫東移德國飆至41.7°C熱到瀝青融化 捷克波蘭雙破40°C

歐洲正遭受極端熱浪橫掃，德國歷史高溫紀錄在短短三天內被接連推高。德國氣象局初步數據顯示，全國最高溫紀錄在上周末（6月27日&28日）連續兩天被打破，位於德波邊境的布蘭登堡邦小鎮科申（Coschen ）於周日（6月28日）飆至41.7°C。全德 16 個聯邦州當中，有高達 13 個州打破了各自的最高溫觀測史。

在熱浪之下，「分次小口補水」是絕對必要的。美聯社

在熱浪之下，德國小孩在公園戲水。美聯社

在熱浪之下，德國當局出動噴霧降溫。美聯社

德國萊比錫有電車基礎設施被「熱壞」，瀝青被曬至融化。美聯社

柏林出動水砲車消暑

歷史性極端高溫嚴重衝擊歐洲民生與基礎設施。德國A2高速公路因高溫導致路面局部爆裂而被迫封閉，鐵路系統亦運作受阻；柏林警方更罕見地出動防暴水砲車，在市中心噴灑水霧協助民眾消暑。

此外，東德部分地區引發森林火災，火場更因殘留二戰未爆彈而不時傳出爆炸，導致消防員一度被迫暫停灌救並緊急撤離居民。

氣候變遷加劇熱浪

捷克與波蘭亦同受這波地獄級熱浪肆虐。捷克周日（28日）再次刷新歷史高溫紀錄，位於首都布拉格以北的多克薩尼（Doksany）錄得高達 41.9°C，這已是該國在短短兩天內第二次改寫最高溫紀錄。同日（28日），波蘭西北部蘇比策鎮（Slubice）的氣溫亦飆升至 40.5°C 的新高，突破該國史上的最高氣溫。

這波地獄級熱浪目前正席捲整個歐洲。氣象學家指出，本次極端氣候是由「亞米茄阻塞」（Omega Block）氣象現象所驅使，該現象因高空天氣圖上的高壓脊與低壓槽彎曲分佈、流場形狀酷似希臘字母 Ω（Omega）而得名。在該氣象系統的影響下，熱空氣會被長時間困在歐洲上空，而全球氣候變遷則顯著加劇了這波熱浪的破壞強度。

