世界盃2026｜深圳00後女生花5萬元赴美觀賽 三張門票1.9萬直言「人生重在體驗」

2026年美加墨世界盃戰火正酣，不少球迷為親睹最高水平對決不惜一擲千金。深圳一名「00後」女生陳小橙，工作剛滿一年便決定「清空」自己辛辛苦苦儲下的一年積蓄，在開賽前半個月倉促買機票，隻身一人遠赴美國紐約觀看三場世界盃分組賽。儘管三張門票已花費高達2,800美元（約19,000元人民幣），整趟旅程預算約5萬元人民幣（約5.4萬港元），更遇上平日票價7倍的「天價列車」，她依然無怨無悔，直言：「人生重在體驗，現場看最頂級比賽的震撼，電視機前永遠無法比擬。」

厄德「生死戰」被索萬港元

據內地媒體報道，陳小橙從小受家人影響愛上足球，是一名資深的車路士（Chelsea）球迷，平日亦會創作足球相關內容。她透露，自己去年起便有赴美觀賽的想法，但因種種原因一直猶豫不決，直至開賽前半個月，想到自己早年在香港讀書時已辦妥美國簽證，加上近期工作不算繁忙，遂果斷決定出發。

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為了購得門票，她每日在官方及非官方二手平台瘋狂「刷飛（搶票）」。她先以500美元（約3,400元人民幣，下同）購得挪威對塞內加爾的門票，再以800美元買到英格蘭對巴拿馬的賽事。最貴的一張則是厄瓜多爾對德國的「生死戰」，她在非官方二手平台以1,500美元（約10,200元人民幣）高價成交。三張門票合共花費1.9萬元人民幣。

直達球場列車貴平日7.6倍

除了門票昂貴，當地的物價及交通費亦令陳小橙大呼驚人。她透露，從紐約市區前往大都會人壽球場，除了基本列車費外，還要額外支付高達98美元（約667元人民幣）搭乘直達球場的專屬列車，價格足足是平常的7.6倍，連在場的英格蘭球迷也大嘆「肉痛」；而自駕的泊車費更高達250美元（約1,700元人民幣）。

不過，球場內的熾熱氣氛彌補了一切。陳小橙對厄瓜多爾絕殺德國一役印象最深，全場沸騰的場面令她無比振奮。最令她驚喜的是，看台上各國球迷不分陣營混坐，她更在人潮中偶遇身穿中超「深圳新鵬城」、「北京國安」及「青島海牛」球衣的同胞，外國球迷亦主動上前合照，展現「世界大同」的包容。

原本計劃看完分組賽回國的陳小橙，因現場體驗太震撼，目前已決定延遲回程，正積極在網上「刷票」，期望能再搶到一張法國對瑞典的淘汰賽門票，繼續她的世界盃追夢之旅。