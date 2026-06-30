世界盃2026｜義烏「解壓足球」賣爆全球 不到一個月出單40萬個｜有片

2026年美加墨世界盃賽事如火如荼，除了場內球星激戰，場外一款新穎的「解壓神器」亦意外成為全球爆款。浙江義烏一商家趁世界盃熱潮，自主研發出一款「解壓足球」，憑藉獨特的按壓回彈反饋，成功契合球迷觀賽時的緊張情緒釋放需求。該產品推出不足一個月，出貨量已瘋狂突破40萬個，遠銷美國、加拿大和墨西哥，其中美國市場更獨佔六成以上銷量，展現出「義烏製造」強大的原創爆發力。

12面按鈕設計釋放球迷情緒

綜合央視新聞及中新社等內媒報道，這款「解壓足球」由義烏商家陳果團隊研發，外觀模仿標準足球的經典拼塊造型，將12個可按壓按鍵與五邊形結構結合。主體採用柔軟彈體材質，按壓時發出輕微聲響並提供回彈反饋，正好契合球迷觀賽時的情緒釋放需求。

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陳果本人就是球迷，趁世界盃熱度開發了這款產品。從創意到落地，團隊花了一個月時間，反覆測試確定12片結構最合理。產品5月推出後迅速引爆市場，第一天便將所有庫存售罄。

美國市場訂單佔逾六成

面對爆發式訂單需求，廠房開啟24小時不間斷生產，日產能穩定在3萬個。陳果表示：「到現在差不多出了40萬個了，基本上還是往美加墨走，美國可能佔了60%以上。」

產品5月初才啟動大批量生產，能夠順利趕上世界盃銷售熱潮，得益於義烏完備的產業配套。陳果指出，這款產品涉及多道工序和多個配件，在義烏方圓3至5公里內均可迅速搞定。

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「拼專利」取代「拼價格」

報道指，本屆世界盃期間，義烏商家正從「拼價格」轉向「拼專利」。以球迷服商家溫從見為例，他在國內擁有50多項外觀設計專利、32項註冊商標，同時在海外申請了40多款球迷服的外觀設計專利。

溫從見為不同國家球隊設計專屬球衣，例如埃及隊融入金字塔元素，澳洲隊融入袋鼠元素，產品線從男裝擴展至女裝、童裝甚至寵物服裝。

在知識產權保護方面，義烏設有「知識產權超市」，覆蓋全球197個司法轄區的商標數據庫。通過快速通道，申請人平均7個工作日即可獲得商標授權，較傳統通道節省6至8個月。

