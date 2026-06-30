逃亡富商郭文貴借反共詐騙逾千人 美國法院重判監30年沒收近9億美元

中國逃亡富商郭文貴涉嫌利用支持所謂「中國民主運動」人士的信任進行巨額詐騙，對此，美國紐約曼哈頓聯邦法院於29日作出宣判，判處郭文貴30年有期徒刑，並下令沒收其8.89億美元（約69.3億港元）的非法所得用作賠償受害者。法官嚴厲斥責郭文貴騙取巨款以供自己奢靡享樂，且至今毫無悔意。

郭文貴被指終無悔意

美聯社報道，聯邦法官安娜麗莎．托雷斯（Analisa Torres）在法庭上指出，郭文貴蓄意利用那些「渴望為中國帶來民主的人」，誘騙逾1,000名受害者投入畢生積蓄。法官在庭上朗讀多封受害者來信，透露他們因此陷入嚴重焦慮與羞愧，甚至遭家人責怪疏遠，生活陷入絕境。然而，郭文貴卻毫無悔意，甚至堅稱自己的行為沒有造成任何損失，更曾煽動支持者恐嚇敢於反對他的人。

被控「裝病」誇大病情

報道指，現年59歲的郭文貴在宣判前不斷抱怨獄中待遇，聲稱開庭當日清晨曾送醫急救，並在押解途中嘔吐，當庭用衛生紙擦嘴。不過檢察官當場指控他「裝病」並故意誇大病情。

檢方指控，郭文貴在2018至2023年間犯下「令人震驚」的詐欺罪行，並透過非法所得過著極度奢華的生活，瘋狂購買豪宅、遊艇、賽車及名牌服飾。陪審團最終裁定，郭文貴被控的12項罪名中有9項成立。

由揭弊富商淪為世紀騙子

郭文貴出身中國房地產業，2014年逃往美國並申請政治庇護。他此後在社交媒體廣泛發文發片，以披露中國政商黑幕及反共形象自居，一度大受海外異議人士歡迎。中國政府隨後則向他發出通緝，指控其涉嫌行賄、擄人勒贖及詐欺。

2020年，郭文貴創辦GTV Media Group並藉此吸金逾3億美元。隨後大批投資者指控其涉及詐騙，引起美國司法部及聯邦調查局（FBI）注意並展開高調調查，這場世紀騙局最終全面曝光。

