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周杰倫演唱會散場遇暴雨 觀眾哄搶毛毯玩偶警介入調查︱有片

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更新時間：09:45 2026-06-29 HKT
發佈時間：09:45 2026-06-29 HKT

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會前晚在北京鳥巢舉行，演唱會散場時突遇暴雨，現場大批觀眾哄搶毛毯、玩偶等演唱會官方周邊，目前轄區派出所已開展相關調查工作。

內媒《都市現場》報道，北京前晚突然降雨，大批沒有雨傘的演唱會觀眾在場內尋找可以遮雨的物品。人群聚集到場館專門存放官方周邊物資的區域後，場面迅速失控。現場觀眾爭相取走毛毯、主題玩偶等各類官方周邊，儲物櫃、物料堆放箱被徹底翻空，多個售賣點位物資被一搶而空，現場秩序陷入混亂。

有親歷歌迷透露，最開始大家只是想搜尋免費雨衣應急，不少人隨手拿起物品後才發現是付費周邊。等到場館工作人員與安保人員趕到現場處置時，參與哄搶的人群大多已經四散離場。

鳥巢場館客服回應稱，事發後場館第一時間選擇報警處理。奧林匹克公園派出所對記者表示，辦案民警已介入本次事件調查，後續情況將根據案件辦理進度公示。

 

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