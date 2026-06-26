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湖南兩女遭「浸豬籠」遊街 警稱博流量拘涉事9人

即時中國
更新時間：09:00 2026-06-26 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-26 HKT

湖南省兩名年輕女子近日遭多名男子困在「豬籠」內遊街示眾，籠外還掛着「偷人的（意指通姦）」牌子，影片在互聯網熱傳。當地警方稱，此場面是為博取流量而拍攝，涉事人員已被拘留。

根據湖南汨羅市公安局今天（26日）通報，警方指38歲何姓男子為博取網絡流量、牟取不當利益，自6月22日以來，糾集龔某某等8人在汨羅公共場所多次擺拍低俗場景，製造網絡話題，破壞公序良俗，造成惡劣社會影響。目前，公安機關已依法對策劃組織者何某予以刑事拘留，對龔某某等8人予以行政拘留，案件正在進一步辦理中。

網友發布視頻稱，湖南岳陽汨羅市一街道上出現多名男女當街拉人「浸豬籠」遊行，沿途敲鑼打鼓，引來不少人圍觀拍攝。大不鏽鋼籠中有兩名戴口罩的女子，還有一隻黑狗，籠子上方豎着一塊紙牌，寫上「偷人的」三個字。

綜合江西電視台「都市現場」等報道，湖南汨羅市歸義街道辦工作人員回應稱，不允許以此類方式博眼球，發現類似情況會及時制止。岳陽市文旅局工作人員也稱，當地並無此類所謂「移風易俗」做法，這種行為屬於傳統陋習，若發現類似情況建議報警監管。

汨羅市城北派出所工作人員向內地「貓頭鷹視頻」回應稱，涉事人員已經被拘留，此事是為博取流量拍攝的視頻。

公開資料顯示，「浸豬籠」是明清民間宗族私刑，非官府法定刑罰，多用於懲處被認定通姦、不守婦道者，女性受害居多。行刑時將人捆入運豬竹籠，綁石塊沉入河湖；輕罰僅浸水羞辱，重罰直接溺亡，暴露舊社會私權濫刑與性別不公。

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