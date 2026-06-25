蔡天鳳碎屍案︱海南男子稱遭蔡母張燕花騙款2745萬 報案後疑警方有人通風報信

2023年2月發生的名媛蔡天鳳碎屍案曾轟動全港。據內地《澎湃新聞》報道，海南省文昌市男子李昌業近日報案，指控蔡天鳳的母親張燕花（五姐），在短短五個多月內，以銀行賬戶被凍結及投資高回報項目等為由，先後騙取其高達2745萬元（人民幣，下同）。目前，內地警方已對張燕花以涉嫌詐騙罪刑事立案，並將其列為網上追逃人員。事件中更牽涉有公安民警涉嫌違規查詢機密資料並通風報信。

事主獲邀到港見面住五星級酒店

據李昌業稱，他原本並不認識張燕花，而是與張燕花的妹妹張某祝為校友。2023年7月，在張某祝的引薦下，張燕花主動添加了他的微信。同年8月2日，張燕花邀請李昌業前往香港會面。在港期間，李昌業被安排入住五星級酒店，受到了極高規格的接待。

見面時，張燕花聲稱其遇害女兒蔡天鳳生前在文昌市某銀行存有2000萬元存款，早前因疫情關係未能提取。她表示稍後會親自前往提取，並承諾將其中1000萬元寄存在李昌業的賬戶內，以示對他的極大信任。

李昌業稱，自2023年8月至12月期間，張燕花不斷以合夥從事珠寶生意、開設麻將館等高回報投資項目為由，多次要求他轉賬。每次轉賬金額動輒百萬至數百萬元不等。李昌業出示了微信聊天記錄及銀行轉賬憑證，證實他先後共計向張燕花轉賬達2745萬元。

張燕花拒絕還錢

李昌業解釋，由於張燕花長期聲稱自己人脈廣闊，認識國企及上市公司的老總，並保證其主導的任何投資項目均能獲取豐厚利潤，令他深信不疑。直到2024年1月，當張燕花再次要求注資時，李昌業坦言自己已傾盡家財，並反過來要求對方償還部分款項。至同年3月，張燕花未有如期支付麻將館投資的固定回報，李昌業始驚覺可能受騙。

2025年5月16日，李昌業以涉嫌詐騙為由，向海口市公安局美蘭分局正式報案。同年6月11日，警方下達《立案告知書》，以涉嫌詐騙罪對張燕花進行刑事立案，並對其展開網上追逃。

然而，案件隨後出現戲劇性發展。美蘭公安分局在立案後，曾多次與張燕花溝通以協調還款事宜，但警方強調從未向其透露已被立案及上網追逃的機密信息。但在2025年12月23日，張燕花突然要求李昌業必須先簽署她草擬的《自願撤案書》並提交警方，否則拒絕談判。她更直言：「我已經被立案偵查，現在是一名網上在逃人員……現在你也別想拿回一分錢。走法律程序，一百年都收不回錢，你要追錢就去找閻羅王去收錢。」

李昌業被要求簽署《自願撤案書》

張燕花的反應令李昌業強烈懷疑有公安內部人員通風報信。今年2月，他向時任海南省公安廳廳長作出信訪投訴。案件隨後轉交海口市公安局處理。經內部調查證實，文昌市公安局確實有一名與案件無關的民警，曾多次違規查詢張燕花的機密資料。

針對上述指控，《澎湃新聞》記者曾於本月中旬多次致電張燕花求證，惟對方一直拒接電話，對邀訪亦未作任何回應。

文昌市公安局於本週三（24日）正式回應媒體查詢時承認，接獲相關投訴後，經核查確實發現有個別民警存在違規違紀的問題。該局表示，目前正對相關民警進行審查調查，對於任何違規違紀行為，局方將堅決依規、依紀、依法進行嚴肅的追責問責。