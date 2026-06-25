委內瑞拉7.5級地震︱當地華人組織：約10名華人被困 一名13歲女孩身亡

當地時間周三（24日）晚，委內瑞拉接連發生黎克特制7.2級及7.5級地震，造成首都加拉加斯多棟建築倒塌。

內地《紅星新聞》報道，委內瑞拉全國華僑華人聯合總會主席何正偉證實，在日前發生的強烈地震中，據信已有約十名華人被困，其中包括一名十三歲的女童身亡，目前的搜救工作仍在緊張進行中。

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何正偉表示，目前首都加拉加斯（Caracas）及拉瓜伊拉（La Guaira）地區的受災情況最為嚴重。由於地震導致多棟建築物倒塌，目前仍有部分中國同胞被困於廢墟及受損建築物內。

他指出，雖然目前尚無法準確統計華人同胞的具體傷亡數字，但當地的救援力量正全力搜救，並陸續將獲救及被困的中國同胞安全轉移至加拉加斯的華人社區進行臨時安置。聯合總會亦正與當地相關部門緊密協同，合力開展各項救援工作。

據何正偉描述，強震發生後，大批驚慌失措的民眾紛紛湧上街頭，或聚集在空曠的廣場等安全地點避險。他形容，此次地震持續了約40秒，震感極為強烈，部分居民在主震發生時甚至無法站立，這無疑是委內瑞拉近年來所經歷過的最強烈地震之一。



中國外交部發言人郭嘉昆周四（25日）在例行記者會上表示，密切關注委內瑞拉地震災情的進展，同駐委內瑞拉使館保持著密切聯繫，截至目前暫無中國公民傷亡的報告。