家長注意｜浙江5歲女童甩髮變「地中海」 內地醫生疑鄰居白兔係真兇？

浙江寧波一名5歲女童因經常接觸鄰居飼養的兔子，導致頭皮感染真菌，出現「鴿子蛋」大小的膿包，經治療雖傷口癒合，惟頭皮毛囊已被嚴重破壞，留下疤痕，該位置永久無法長出新髮。

「頭癢」一周真菌鏡檢揭元兇

據《寧波晚報》報道，女童洋洋（化名）平日活潑好動，經常到樓下與鄰居養的兔子玩耍。早前她不斷抓頭喊癢，祖母發現頭頂出現紅疙瘩，自行塗藥膏一周後未見好轉，反而腫成「鴿子蛋」大小軟包，輕輕一碰即流膿及脫髮。

相關新聞：家長注意｜西安女司機揸Benz 兩女童違規「出天窗」遭檢舉受罰｜有片

經過治療後洋洋的頭皮缺了一塊頭髮。 大河報

洋洋其後被帶到寧波市第二醫院皮膚科就診，主治醫生田雅芝為她進行真菌鏡檢，發現染上「膿癬」。醫生追問病史時，祖母才想起洋洋每日都會接觸鄰居的兔子。

醫生：寵物真菌無症狀

田雅芝解釋，兔子、貓、狗等長毛動物身上或攜帶「親動物性皮膚癬菌」，但動物本身可能毫無症狀。孩子觸摸後若不徹底洗手，真菌便有機會在頭皮「落地生根」。

「我們大人也摸了，怎麼沒事？」田雅芝指，3至10歲兒童是膿癬高危族群，因頭皮皮脂腺尚未成熟，分泌不足，缺乏能抑制真菌的「長鏈脂肪酸」，「簡單來說，孩子的頭皮『防禦力』比成年人弱得多」。

兔子、貓、狗等長毛動物身上或攜帶「親動物性皮膚癬菌」。 中新社

切勿亂用含激素藥膏或擠壓排膿

醫生提醒，若兒童接觸寵物後頭皮出現紅腫、化膿、脫髮等症狀，應及早求醫。家長切勿自行使用含激素藥膏如「皮炎平」塗抹，因激素會抑制局部免疫，反令真菌擴散加重病情，亦不宜自行擠壓排膿。