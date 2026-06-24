小米電視誤報「海淀5.0級地震」 深夜緊急致歉：內部測試失誤

北京及周邊地區多部小米電視，昨日（23日）晚上約8時15分突然彈出地震預警信息，顯示「北京海淀發生5.0級地震（藍色預警）」。預警觸發後，電視強制以最大音量播放刺耳警報，大批用戶受驚，有人更形容「已準備帶孩子下樓避難」。小米電視其後緊急致歉，解釋事件屬內部測試操作失誤。

官方否認地震

據界面新聞，地震預警信息彈出後，不少用戶在社交平台發帖詢問。由於信息並非來自官方渠道，有市民隨即向有關部門查證。北京市海淀區地震局工作人員回應稱，當天「沒有監測到有地震，也沒有震感」，確認信息非官方發布。北京市地震局亦表示沒有發布過相關預警。

小米致歉聲明。

事件發生後約兩小時，小米電視通過官方微博發聲明致歉，承認事件屬「研發人員開展功能內部測試時操作失誤，誤將內部模擬測試數據推送至線上正式環境」，強調該信息僅為「測試虛構數據」，並非真實地震預警，當前區域不存在地震險情。

小米電視表示已「第一時間攔截錯誤信息」，並將針對信息發布流程及測試環境機制全面整改，對造成用戶恐慌正式致歉。

