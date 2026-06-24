Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米電視誤報「海淀5.0級地震」 深夜緊急致歉：內部測試失誤

即時中國
更新時間：11:18 2026-06-24 HKT
發佈時間：11:18 2026-06-24 HKT

北京及周邊地區多部小米電視，昨日（23日）晚上約8時15分突然彈出地震預警信息，顯示「北京海淀發生5.0級地震（藍色預警）」。預警觸發後，電視強制以最大音量播放刺耳警報，大批用戶受驚，有人更形容「已準備帶孩子下樓避難」。小米電視其後緊急致歉，解釋事件屬內部測試操作失誤。

官方否認地震

據界面新聞，地震預警信息彈出後，不少用戶在社交平台發帖詢問。由於信息並非來自官方渠道，有市民隨即向有關部門查證。北京市海淀區地震局工作人員回應稱，當天「沒有監測到有地震，也沒有震感」，確認信息非官方發布。北京市地震局亦表示沒有發布過相關預警。

小米致歉聲明。
小米致歉聲明。

事件發生後約兩小時，小米電視通過官方微博發聲明致歉，承認事件屬「研發人員開展功能內部測試時操作失誤，誤將內部模擬測試數據推送至線上正式環境」，強調該信息僅為「測試虛構數據」，並非真實地震預警，當前區域不存在地震險情。

小米電視表示已「第一時間攔截錯誤信息」，並將針對信息發布流程及測試環境機制全面整改，對造成用戶恐慌正式致歉。
 

最Hit
00:36
中環內地男女出示假文件 要求轉賬港幣500億 銀行報警拉人
突發
17小時前
煤氣8月起加價4.4%！4類人享煤氣費半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
01:14
煤氣費8月起加4.4%！4類人可享半價 兼免費維修爐具 長者、基層均可申請
生活百科
2026-06-22 19:35 HKT
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
03:49
星島申訴王｜港女遇渣男 「結婚情騙」痛失300萬 慘變人肉提款機 無錢救癌父終病逝
申訴熱話
5小時前
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
公屋新閘難倒長者 房署承諾派員上門調校 住戶曾「地拖棍」改裝自救｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
星島申訴王｜港女旺角餐廳遇硬闖半裸走光 惡男拒道歉反發難圖「郁手」
申訴熱話
17小時前
世界盃2026｜C朗吐烏氣高呼「我回來了」 馬帥：球隊首戰失利後成長
世界盃2026｜C朗吐烏氣高呼「我回來了」 馬帥：球隊首戰失利後成長
足球世界
3小時前
鄭嘉穎被轟小器拉黑網民？不滿老婆「再婚」遭洗版爆公關災難 陳凱琳開腔護夫揭內情
鄭嘉穎被轟小器拉黑網民？不滿老婆「再婚」遭洗版爆公關災難 陳凱琳開腔護夫揭內情
影視圈
14小時前
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
抽濕機水箱倒水=冇清潔！隨時滋生細菌兼發霉 電器行教3招清洗 留意1點免水箱變形
生活百科
22小時前
前TVB「新聞女神」梁凱寧「透Bra」遊意大利  吊帶白背心上圍迫爆  火辣人妻造人成功？
前TVB「新聞女神」梁凱寧「透Bra」遊意大利  吊帶白背心上圍迫爆  火辣人妻造人成功？
影視圈
16小時前
捐出剩餘藥物即賺易賞錢積分！屈臣氏全港藥餘回收計劃7月升級 全港逾75個回收點收集食剩/過期藥
捐出剩餘藥物即賺易賞錢積分！屈臣氏全港藥餘回收計劃7月升級 全港逾75個回收點收集食剩/過期藥
生活百科
18小時前