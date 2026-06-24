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阿里巴巴起訴美國國防部　要求從「中國軍事企業」名單剔除

即時中國
更新時間：08:58 2026-06-24 HKT
發佈時間：08:58 2026-06-24 HKT

路透社報道，中國電商巨頭阿里巴巴集團已於週二正式起訴美國政府，以反對美國國防部將其列入所謂的「中國涉軍企業」清單。

阿里巴巴已向加州聖何塞（San Jose）的聯邦法院提交訴狀。該公司在訴狀中嚴正指出：「這些認定毫無事實或法律依據。」阿里巴巴強調，公司由獨立董事會治理，其成員均不具備任何軍方背景，且旗下產品與服務均面向零售、物流和企業信息技術領域，絕非涉及武器、國防或情報範疇。

相關新聞：中美關係 | 阿里巴巴、百度、比亞迪等被列中國軍方企業名單 外交部：無理打壓

阿里巴巴表示，美方將其列入清單的決定既「武斷且任性」，並已對公司造成了無法彌補的損害。訴狀中提到：「對許多美國企業而言，阿里巴巴是進入中國市場的主要門戶。將阿里巴巴貼上中國涉軍企業的標籤，等同將其定性為中國軍方的工具，以及對美國國家安全的威脅。這一認定直接損害了阿里巴巴的聲譽，並為該公司與美國各方保持的合作關係蒙上陰影。」因此，阿里巴巴在訴訟中要求法院下令將其自該名單中移除。

對此，美國五角大樓（國防部）發言人表示不予置評，並稱該機構一律不對未決訴訟發表評論。

本月八日，美國國防部擴大了所謂的「中國涉軍企業」名單，將阿里巴巴、百度、比亞迪等多家中國大型企業列入其中。中國外交部發言人林劍隨後回應，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單以無理打壓中國企業。中方敦促美方糾正錯誤做法，停止無理打壓行徑，並強調中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。

阿里巴巴亦曾於翌日發布公告，直指被納入該名單是一個錯誤，且毫無依據。公司當時已表明，對於任何試圖歪曲公司形象的行為，均將採取一切可行的法律行動。

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