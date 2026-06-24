張靚穎自爆因清唱太多被罰款 律師：「未經報批即興表演」被罰

內地知名女歌手張靚穎近日自曝因演唱會清唱太多，導致主辦方被罰款，並透露後續商演可能取消清唱環節，令歌迷感到可惜。有律師表示，被罰的不是「清唱」這種演唱形式，而是「未經報批的即興表演內容」。

律師：即興表演未經審批

張靚穎6月21日在微博透露，「因前幾次商演清唱太多，主辦方被罰款，今天上台前專門叮囑我不能清唱了，以後可能商演都沒有清唱。」張靚穎習慣在商演固定曲目結束後，根據粉絲點歌即興清唱，被稱作「加量不加價」的寵粉福利。

「這是甚麼規定啊？清唱還得報備？」有網友感到疑惑。上海理振律師事務所律師李振武對封面新聞表示， 商演受到嚴格的法律管控，被罰的真正原因是「未經報批的即興表演內容」。根據《營業性演出管理條例》，商業演出變更節目未重新報批的，將面臨警告和3萬元人民幣以下處罰。

從業人士表示，「沒有提前報批備案的，就是不能演出」。明星個人演唱會報批時，藝人團隊一般會選擇「多報」備用歌曲用於隨機性演唱，所以個唱很少會出現清唱罰款。但在商業拼盤演唱會中，一般藝人也就表演3至4首歌，幾乎是固定曲目，因此不會備案特別多。