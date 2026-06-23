電子門鎖危機｜陌生男深夜5分鐘撞中密碼 重慶獨居女幸靠一招保平安｜有片

重慶一名獨居女子日前經歷一場午夜驚魂。有陌生男子於凌晨時分在其家門前反覆嘗試破解智能門鎖，持續長達五分鐘，期間門鎖更一度響起「密碼正確」的提示音。所幸女事主睡前已將大門反鎖，成功阻擋對方進入，最終出言警告「再不走即報警」後，可疑男子才離去。

反鎖成救命關鍵

事發於6月19日凌晨約2時，向女士透過家中的可視門鈴發現，一名陌生男子正在門外反覆輸入密碼，整個過程持續約五分鐘。其後門鎖系統一度傳來密碼輸入正確的提示音。

陌生男深夜狂試5分鐘，撞中門鎖密碼。

所幸向女士睡前已習慣性地將大門反鎖，即使對方成功解鎖電子鎖（智能門鎖），門亦無法從外打開，成功阻止了對方入屋。她隨即透過可視門鈴警告對方，若不離開便立即報警，對方始離去。

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如何防範？

綜合專家建議及事件教訓，可從以下幾方面加強防範：

養成反鎖習慣：睡前或外出前務必將大門反鎖，這是阻止不法分子通過技術開鎖的最直接有效防線，亦是向女士在今次事件中得以脫險的關鍵。

提升防範意識：獨居者應避免在社交媒體過度暴露作息與居住狀況。如遇可疑情況，應像向女士一樣保持鎮定，明確警告對方，並第一時間報警。

善用智能安防設備：可視門鈴、智能門鎖等設備具有威懾及監察作用。惟安裝時應注意拍攝範圍，避免侵犯鄰居私隱，調整角度使其僅記錄自家門前範圍，以免引發爭議。