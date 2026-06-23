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世界盃2026｜夏蘭特「丸子頭不散」帶紅同款髮圈 官網搶空代購炒高五成

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更新時間：15:15 2026-06-23 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-23 HKT

2026年美加墨世界盃開賽僅數天，首個爆款周邊商品已經誕生，並非球衣或吉祥物，而是挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）頭上的一根頭繩（髮圈）。該款頭繩因夏蘭特在賽場上狂奔90分鐘後「丸子頭」依然紋絲未散而爆紅，其代言的挪威品牌KKNEKKI聯名款於官網被搶購一空後，原本約217元人民幣的同款髮圈，在內地二手平台及代購價被炒至350元人民幣。

狂奔90分鐘髮型不亂

據界面新聞及多間媒體報道，挪威隊首場比賽中，夏蘭特梅開二度表現搶眼，但真正引爆網絡的，是他頂着的那顆丸子頭，在90分鐘高強度對抗下竟絲毫不亂。不少網友在社交平台發問：「這髮圈到底什麼來頭？跑滿全場都不掉，我也想要連結。」

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網友其後扒出，夏蘭特使用的髮圈來自挪威品牌KKNEKKI，該品牌以編織工藝為特色，每根頭繩由60多根細線編織而成。更值得注意的是，夏蘭特不僅是品牌代言人，2024年更入股了其母公司Bon Dep，可謂「自己為自己帶貨」。

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KKNEKKI在世界杯期間推出夏蘭特限量聯名禮盒，內含8根不同顏色的頭繩，對應夏蘭特穿過的8種球衣顏色，售價28歐元（約217元人民幣）。截至6月20日，品牌官網已全面斷貨。

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官方渠道一貨難求，內地二手平台隨即出現加價轉售潮。據淘寶數據，自6月17日夏蘭特世界盃首秀以來，累計超過3萬人搜索「哈蘭德（夏蘭特）頭繩」關鍵詞。聯名禮盒代購價普遍超過300元，部分炒至299至350元，單根頭繩被拆賣至40至60元，較官方原價溢價約五成。其中禮盒內的「5號色」因夏蘭特曾佩戴拍攝照片，單根被炒至69元，較官方均價漲幅逾150%。

內地廠家接住「平替」熱潮

由於KKNEKKI尚未正式開拓中國市場（僅在香港有兩個銷售點），內地消費者主要透過代購或購買相似產品。浙江義烏多家生產編織頭繩的廠家表示，過去一周訂單量明顯增長，有工廠在1688平台上同類產品已售出近2萬件。業內人士指，編織頭繩工藝門檻不高，但這次世界盃帶來的流量確實超出預期。

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