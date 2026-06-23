開平男童遭生父女友踢爆肝慘死 冷血父發諒解書生母拒妥協

在廣東開平，一宗令人髮指的虐童命案引發關注。一名年僅一歲半的男童，遭生父女友郭某長期粗暴對待，更在兩日內三次腳踢腹部，最終導致肝臟、胰腺及腸破裂死亡。案件揭發後，男童生父向女友發出刑事諒解書，引發社會極大爭議，生母堅決拒絕諒解，並質疑前夫應被追究刑事責任。

男童遺體險被火化 母及時阻止

《揚子晚報》報道，生母謝女士提供的起訴書顯示，2025年8月底，郭某辭去工作，專職照顧男童。其間，她因壓力巨大，多次以捏、掐、打等方式傷害男童手臂、臉頰及臀部。

廣東開平1歲半男童遭生父女友踢爆肝臟慘死。

案情指出，2025年11月6日及8日，郭某三次用力腳踢男童腹部。經法醫鑑定，男童肝臟、胰腺及腸破裂死亡。

2025年11月9日，男童身亡，其生父起初未直接通知謝女士，而是由其爺爺轉告。謝女士趕到醫院時，男童已被送往殮房，生父正辦理手續。謝女士向《揚子晚報》表示：「當天如果不是我及時趕到醫院，孩子或許就被火化安葬了，那這件事也就無從追責。」

接獲醫生建議後，謝女士報警，警方當日拘捕郭某。

公安局鑒定書。

生父諒解書引爆爭議

案發一個月後（2025年12月16日），男童生父李先生單方面向郭某發出刑事諒解書。他解釋，當時不知道孩子是被踢死，以為對方真心對待孩子，並非故意傷害。他承認悲痛但不知如何面對前妻，故未主動聯繫。

謝女士不接納解釋，她認為郭某可能在案發前已長期虐待孩子，並質疑前夫應作為從犯被追究。檢方在今年3月擬以「故意傷害致死」起訴郭某，但謝女士認為行為屬「故意殺人」。

法律解讀

北京市中聞律師事務所律師劉凱接受《揚子晚報》訪問時指出，生父單獨簽署的諒解書雖具法律效力，但因生母強烈反對，僅屬「部分諒解」，法院從寬量刑的效果會明顯削弱。他強調，量刑核心仍取決於犯罪手段的惡劣程度。

此案至今仍在司法程序中，暫未有判決。