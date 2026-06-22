國足「希望之星」︱14歲張皓燁被毆至骨折 湘超成人隊蓄意踢下陰遭暫停活動

世界盃打得如火如荼，內地賽事「打」得更激！國足「希望之星」14歲少年張皓燁，昨（21日）代表廣東銘途俱樂部少年隊，對戰湖南湘超張家界成人隊時，遭對方人員毆打，頭、腹、手多處受傷甚至骨折，私隱部位也遭惡意踢踹，身心重創。張4月剛幫助U15國足擊敗意大利隊。

湖南省足球協會公開發布聲明，表示涉事人員已暫停參加湖南省內一切足球活動。

內地「每日經濟新聞」引述張家界市足球協會的通報：21日下午，張家界足球隊與廣東銘途足球隊在廣州進行交流賽，雙方球員發生言語爭執並升級為肢體衝突，造成不良社會影響，對此我們深表遺憾。事發後，張家界市足協高度重視，第一時間赴廣州調查。

警方介入調查

張家界市足協表示，公安機關正進行調查，該會堅決反對任何形式的球場暴力行為，對違反體育道德和賽事紀律的行為始終堅持「零容忍」態度。

6月22日，湖南省足球協會公開發布聲明回應此事，表示已暫停涉事人員參加湖南省內一切足球活動

公開報道顯示，6月12日至22日，湘超張家界隊赴廣東佛山、深圳等地，開展為期10天的封閉式集訓，共30人參加。

廣東銘途俱樂部22日凌晨發布嚴正聲明，銘途參賽球員均為青少年對手為成年隊伍，本應恪守體育道德、尊重未成年球員，做好競技表率。但比賽期間，張家界隊相關人員惡意毆打該會未成年球員，造成身體受傷、身心受損，且嚴重擾亂賽場秩序。銘途對此予以強烈譴責，絕不接受任何形式的道歉、調解。

剛助U15擊敗意大利

據悉，傷勢最重的受害球員為14歲的張皓燁，是國內2011年齡段的頂尖球員，今年4月入選中國U15男子足球隊，並隨隊出訪意大利參加「國家之杯」，在4月的比賽中正選上場，幫助U15國足2-0擊敗意大利U15國家隊。

現場視頻記錄下多人圍堵少年球員的混亂場面，據報道，張皓燁頭部、鼻部、腹部、右手多處損傷，右手第五掌骨遠段骨折，私隱部位也遭惡意踢踹，身心雙重重創。