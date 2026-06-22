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湖南女漸凍人遭男護工猥褻 網民多對受害人感難以理解

即時中國
更新時間：17:56 2026-06-22 HKT
發佈時間：17:56 2026-06-22 HKT

湖南已婚女漸凍人李小中，約定山東男子照顧她，期間遭對方乘機撫胸吻臉等方式猥褻。法院一審判男子有期徒刑一年六個月，緩刑二年。不少網民，對事主對離開家人，接受曾向她示愛並希望結婚的男被告照顧，表示難以理解。

廳中CCTV拍下猥褻過程

54歲的李小中，患漸凍症已9年，目前已失去言語能力，生活不能自理。案情指，李小中24年底，與男子陳某約定，由對方負責照顧她的生活。而陳某，在十年前曾向在北京開店，仍未發病的李小中示愛。

2024年底，與丈夫關係不佳的李小中，到了山東濟南平陰縣陳某家中，由對方照顧，每月付4000元人民幣。期間陳某曾要求女方離婚改嫁給自己，以便取得更多低保但被拒。

李小中指，2025年間，多次被陳某毆打及猥褻，形式包括摸胸、吻臉等。過程被廳中的CCTV拍下。同年9月，李小中在朋友幫助下報警。

李小中21日向紅星新聞表示，平陰縣人民法院早前一審判決，陳某在承認犯罪事實，賠償3萬元取得自己諒解下，法院一審判對方有期徒刑一年六個月，緩刑二年。

案件曝光後，許多網民在痛批男被告乘人之危，欺負沒有自保能力的病人無恥外，也對李小中的選擇難以理解，「為啥不請專業的保姆，而是找一個對她有好感的異性」、「這事不是我們想的這麼簡單」、「為啥感覺怪怪的，已婚，然後約定結婚」、「還有一年的試用期」、「看完整個事件，倆都不是省油的燈」、「平時男的照顧女的洗澡上廁所，這咋算呢？」。

也有網民對李小中的遭遇表示同情，認為她雖然有家人卻不能照顧自己、在異地接受異性照護又被猥褻，當中的無助無奈，外人難以評說。

 

 

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