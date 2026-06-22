內地5月青年失業率跌至15.6% 創11個月新低
更新時間：15:38 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:38 2026-06-22 HKT
發佈時間：15:38 2026-06-22 HKT
國家統計局今日（22日）公布的數據顯示，5月全國城鎮不包括在校生的16至24歲勞動力失業率15.6%，創去年6月以來最低水平，是11個月低位，較4月回落0.7個百分點。
5月份，25至29歲勞動力失業率同樣回落至7.2%，回落0.2個百分點，是3個月以來最低。30至59歲勞動力失業率回落0.1個百分點至4.1%，創4個月最低。
有研究機構早前發布報告稱，內地靈活就業人數今年預計將達到3.2億人，成為就業市場的重要支柱。以今年底全國總就業人數7.25億人計算，這意味著超過44%處於靈活就業狀態。
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