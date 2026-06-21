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「沒被別的男人污染過」 內地滴露廣告台詞惹議

即時中國
更新時間：18:49 2026-06-21 HKT
發佈時間：18:49 2026-06-21 HKT

英國清潔護理品牌滴露近日在內地疑似發布一則廣告，出現「我可以不是第一次，但我未來的老婆不行」「乾乾淨淨沒被別的男人污染過」等表述，引發爭議。滴露官方客服回應說，對此非常重視，已第一時間進行內部核查，將盡快核實處理。

網民群批辱女物化女性

據《南方都市報》根據網友發布的視頻，涉事廣告視頻發布在滴露微信官方視頻號「滴露衣物消毒液」中。廣告視頻時長近5分鐘，講述了人在親密關係中要有不卑不亢態度的故事。

視頻以男主視角出發，男主人公發現對象有同居史後選擇分手，並稱「我說你怎麼那麼會呢，原來都是別人調教過的」、「真是不自愛，跟別人同居那麼久」、「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」、「還好我遇見現在這個她，乾乾淨淨沒被別的男人污染過」、「好不容易找到一個純的」、「第一次早晚是我的」等。

雖然影片尾段，女主角亦批評男主角的觀念扭曲，不尊重女性，要與男主角斷絕來往，用此回應消毒液產品，把污染源殺滅的功效。不過廣告仍然引發極大爭議。

有網民批評廣告「辱女、物化女性」，「消毒液做廣告就圍繞產品本身，不要搞這種花裏胡哨的噱頭。」有消費者在社交平台表達對品牌方的抵制。

 

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