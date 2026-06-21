機械人乞兒︱宇樹G1跪地求捐電費 網民驚呼「乞丐也內捲」
更新時間：18:01 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:57 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:57 2026-06-21 HKT
內地街頭有宇樹科技G1機械人跪在街上，雙手作揖，聲稱「沒錢充電」、「求電費」等，向途人乞討電費，引起關注。
網民質疑擺拍搏注意
網上消息及影片可見，這些身價約10萬人民幣的G1，出現在不同的街頭，有的跪在地上，有的亞洲蹲，有的更用紙皮寫著「無家可歸，求充電費」，旁邊還附有捐款的QR Code。
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機械人乞食的消息，在網上引起熱議，有人笑指「連失業後『最後退路』都被機械人奪走」、「乞丐也內捲」。也有人質疑這是行為藝術的擺拍，目的只是吸引注意，「一台機械人要行乞多久才回本？」
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