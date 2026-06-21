全球首例︱機械人16小時登頂6200米火山 未來計劃挑戰珠峰
更新時間：16:45 2026-06-21 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-21 HKT
發佈時間：16:45 2026-06-21 HKT
全球首部登頂海拔六千米以上高峰的人形機械人正式誕生。今年六月上旬，美國初創公司地質穹頂（Geologic Dome）基於宇樹科技G1型號改裝的登山機械人「邊巴」（Pemba），歷時16小時成功攀上厄瓜多爾海拔約6200米的欽博拉索火山（Chimborazo）。
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該項目旨在為極端環境開發高機動性的自主機械人，期望未來能應用於冰川勘測、搜索救援、垃圾清理及環境監測等場景，從而降低人類在危險區域作業的風險。該組織創辦人伯蘭加（Pablo Berlanga）表示，團隊共策劃三項極限登頂挑戰，除了此次距離地心最遠的欽博拉索火山外，還計劃挑戰莫納克亞山（Mauna Kea）及珠穆朗瑪峰。
為適應高山嚴寒，團隊為這台重約35公斤的機械人進行了針對性改裝。除了穿上專業登山外套、護腿及防滑釘鞋外，更研發了專屬熱管理系統以防電池在極低溫下失效。研發人員還利用VR及動作捕捉技術，訓練其模仿人類的攀登動作。
6月5日，團隊帶領「邊巴」展開攻頂。團隊強調，機械人在攀登過程中主要依靠自主行走，並非全程遙控。當抵達海拔5800米時，團隊原計劃將其放入背包，代勞攻頂。但系統顯示其仍能繼續行走，於是將它放回地面自主攀登。最終，「邊巴」順利登頂，並被拍下「揮手」致意的歷史性紀念照。
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