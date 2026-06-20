河南女食糭驚現煙頭 商家否認：工場全是女工

近日，河南一名女子在真空包裝的「喜來順毛尖茶糭」中吃出煙頭，聯絡超市及商家處理後，對方竟以「車間（工場）全是女工，不可能有煙頭」為由回應，令人失望。事件曝光後，當地市場監督管理局介入調查，超市最終先行賠償1000元。

據當事人王女士（化姓）向傳媒透露，糭是朋友於6月在洛陽宜陽萬象超市後莊店購買的「喜來順」禮盒，收到時包裝完整，所有糭均為真空包裝。女士表示，朋友因見「喜來順」是河南老字號，又是茶糭才特意選購。

河南女食糭驚現煙頭。王女士於社交平台上載圖片

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發現煙頭後，王女士的朋友立即到超市反映，超市起初態度尚可，答應聯絡商家跟進。但商家回覆卻指「車間全是女工，不可能有煙頭」，令王女士感到氣憤。她強調，自己是按《食品安全法》提出合理索償1000元，並無過分要求，但超市後來態度轉變，甚至指她「要得太多」。

事件曝光後引起關注。6月19日晚，王女士更新帖文，指宜陽縣市場監督管理局已主動聯絡她，派員到場了解及協調情況。超市方面亦積極配合，並賠付1000元予王女士，承諾後續超市與生產廠家之間的責任認定、賠償追償等溝通事宜，不再需要女士額外承擔責任和參與。