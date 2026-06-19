羅湖口岸︱口罩女過關低頭不看人 被查從內褲掏銀磚丟棄圖脫身︱有片

羅湖海關日前有入境女性旅客，因為低頭迴避關員眼光遭到截查，女性旅客用外套遮掩，將藏在內褲的一包銀磚丟在地上，企圖脫身，但被關員發現。2塊銀磚總重2公斤，價值約3.5萬元人民幣。

2銀磚重2公斤值約3.5萬元

海關發布消息，羅湖海關關員日前，在對進境旅客進行監管時，發現一名女性旅客進入海關監管區未向海關申報。該旅客戴著口罩、步伐緩慢，全程刻意低頭行走，避免與關員視線接觸。海關關員隨即對其進行攔截檢查。

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檢查過程中，該旅客一邊用外衣遮擋，一邊將藏在內褲裡的襪子掏出並扔至地面。

海關關員立刻撿起查看，在該旅客扔出的襪子裡發現疑似銀條2塊。後經深圳海關工業品檢測技術中心鑑定，上述銀條為足銀塊，淨重2千克。按查獲當日市場行情計算，總價格約3.49萬元人民幣。

目前，該案件已移交海關緝私部門作進一步處理。