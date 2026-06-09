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羅湖口岸︱婦人拖篋南下過X光機 揭泥漬膠袋藏224枚漢宋古錢︱有片

即時中國
更新時間：15:35 2026-06-09 HKT
發佈時間：15:35 2026-06-09 HKT

羅湖日前有出境旅客，將行李過X光機時，被海關發現圖像異常，經檢查，在沾滿泥漬的膠袋內，起出224枚漢代至宋代錢幣。

具明顯出土痕跡

海關發布消息，指近日，羅湖海關關員發現一名女性出境旅客，進入海關監管區未向海關申報，且其隨身攜帶的行李機檢圖像異常，關員立即對其進行攔截檢查。

羅湖海關關員在出境女旅客行李搜出224枚漢至宋代古錢。海關發布
羅湖海關關員在出境女旅客行李搜出224枚漢至宋代古錢。海關發布
羅湖海關關員在出境女旅客行李搜出224枚漢至宋代古錢。海關發布
羅湖海關關員在出境女旅客行李搜出224枚漢至宋代古錢。海關發布
羅湖海關關員在出境女旅客行李搜出224枚漢至宋代古錢。海關發布
羅湖海關關員在出境女旅客行李搜出224枚漢至宋代古錢。海關發布

經檢查，海關關員在該旅客攜帶的背包底部發現一個沾滿泥土污漬的透明密封袋，打開後，發現裡面是與潮濕泥土緊密粘連結塊的疑似古銅錢幣，錢幣表面多處附著青綠色水漬，經清點共計224枚。

後經廣東省文物鑑定站鑑定，上述錢幣為漢代至宋代錢幣，部分帶有明顯的出土痕跡，屬於禁止出境的一般文物。

根據《中華人民共和國文物保護法》規定，文物出境，應當經國務院文物行政部門指定的文物進出境稽核機構稽核。經稽核允許出境的文物，由國務院文物行政部門發給文物出境許可證，從國務院文物行政部門指定的口岸出境。任何單位或者個人運送、郵寄、攜帶文物出境，應當向海關申報，海關憑文物出境許可證放行。走私文物構成犯罪的，依法追究刑事責任；構成走私行為，尚不構成犯罪的，由海關依照有關法律、行政法規的規定給予處罰。

 

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