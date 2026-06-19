杭州男誤信通便偏方 X光見密集楊梅核塞滿腸

浙江杭州有男子誤信楊梅核能潤腸通便，狂吃半籮筐，結果腹痛難忍入醫院，檢查後發現男子吃下的楊梅核，密密麻麻全塞在腸內，造成腸梗阻。

狂食半籮兩日無法排便

都市快報報道，杭州市第一人民醫院桐廬醫院日前接診了48歲腸梗阻的黃先生。

自小愛吃楊梅的他，因聽過長輩說楊梅核能潤腸通便，從小吃楊梅也是連核一起吞入肚。

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黃先生近日因楊梅大造上市，早前在家一個人吃了半籮，之後接連兩天無法正常排便，腹部墜脹感越來越強烈，疼痛感持續加重。

黃先生被劇烈腹痛折磨得忍無可忍，用盡辦法也無法排出糞便，肛門痛得渾身冒冷汗。家人立刻撥打120，將他緊急送醫治療。

桐廬醫院急診科副主任陳方慧表示，當時被黃先生的Ｘ光片嚇到，因中下腹腸管內，密密麻麻堆滿未經消化的楊梅核，一顆顆果核如同小石子，牢牢堵死腸道，直接引發機械性腸梗阻。救治團隊及時採用了灌腸等治療後，終於讓黃先生脫險，免於手術。

陳方慧指，楊梅核外殼由堅硬的木質素與粗纖維組成，難以消化，加上楊梅核表層自帶細密絨毛，吞食數量一多，易與食物殘渣互相勾連堆積，從而卡在直腸、肛門位置，最後引發肛裂、便血、排便劇痛。嚴重情況時，更會壓迫腸壁，造成腸壞死、腸穿孔，直接危及生命。