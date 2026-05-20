福建「毒楊梅」︱行家指銷量斷崖式暴跌 求外界給果農生路

近日，福建漳州龍海區的部分收購點違規使用「甜味劑」和「違禁防腐劑」浸泡楊梅，被媒體曝光，即時引起網絡熱討，多地亦緊急將楊梅產品下架。但事件已對整個楊梅行業造成打擊，尤其種植重鎮漳州龍海區。

被揭違規用「甜味劑」

內地澎湃新聞報道，龍海區已完成轄區內楊梅收購點的全部排查工作，所有涉事的問題收購商均已核查完畢，問題楊梅已被封存並予以銷毀。執法部門已正式立案調查取證，對違規行為進行查處。

相關新聞：福建楊梅收購商加防腐甜味劑 工人日經手半噸自己不敢食

曾行貴在龍海區從事楊梅行業20多年，他明言，這是當地楊梅過去這麼多年以來，遇到的最大的一場危機。



龍海區是福建省乃至全國楊梅主產區之一。曾行貴說，媒體曝光後，當地楊梅訂單急劇減少，部分渠道直接下架福建楊梅。一些省份甚至對福建楊梅實施「一刀切」禁入，已運抵貨物被退回，導致嚴重滯銷。



楊梅屬季節性極強的水果，農戶全年收入主要依賴此時期。因無人收購，果農正面臨「採了沒人要，不採爛在地」的兩難境地。更讓他擔心的是，近期天氣預報有雨，形勢迫在眉睫。

向各地同鄉求救

目前，他們正在和當地政府一同多渠道聯絡上海、廈門等地漳州商會，發動鄉賢資源協助銷售。同時，協會會員也帶頭以成本價或略高於市場價收購農戶楊梅，「盡量多收一斤是一斤」。



曾行貴表示，大多數正規楊梅商家及農戶無需也不使用藥物保鮮。所謂「泡藥」是一些不良商販為改善口感或賣相進行的違規操作，屬「害群之馬」，非行業普遍現象，「希望大家不要一棍子打死」。