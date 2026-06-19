浙江烤魚店兒子「劍指」熟客遭巴星 網民：明明客人撩玩先
更新時間：10:53 2026-06-19 HKT
發佈時間：10:53 2026-06-19 HKT
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浙江台州有烤魚店，店主兒子日前與客人玩鬧時，用疑是玩具劍指了對方一下，該名男熟客卻突然反面，用力扇了男童一巴掌。網民紛紛批評動粗男子。
搜狐千里眼報道，事件發生於6月16日，浙江台州一家烤魚店內，店主林女士的6歲兒子，與一名常來消費的熟客嬉鬧，這名男子進店後主動逗孩子玩耍，小孩只是拿積木玩具輕輕指了他一下，就被狠狠扇了一巴掌，孩子臉頰當場紅腫。男子打完還想抬手再打第二下，被同行妻子急忙攔住。
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事發後林女士立刻報警，打人男子在民警到場後才勉強道歉。調解時工作人員提議讓男子買一兩百元玩具賠償孩子，林女士堅決拒絕，她表示外人沒有權利動手毆打孩童，這件事已經給孩子造成心理陰影。
不少網友都覺得成年人不該對年幼孩子動手，「一兩百？動手成本挺低」、「這種不接受調解往死裡告就行了」、「哪裡找來的調解員，水平這麼拉」、「我們這邊（貴州）老師價格，一巴掌八萬八」、「在人家店裡吃饭打人家孩子，牛啊」。
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