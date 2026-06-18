駐京觀察：中國會否成為全球領導者？

官方昨日發布全球治理白皮書，傳遞中國的大國定位，闡釋中國推動全球治理變革的理念與行動。伴隨中國國際影響力擴大，國際社會始終存在一個核心疑問：體量穩居世界第二的中國，未來會否謀求成為全球領導者？清華大學戰略與安全研究中心主任達巍昨日指出，中國綜合實力尚未具備支撐全球領導地位的條件，亦無意取代美國充當全球領導者。

達巍在中國人民大學區域國別研究院發表演講表示，近代以來，中國是全球首個尚未邁入發達國家行列、卻躋身世界強國的國家。從基本國情來看，中國體量優勢突出，同時依託共建「一帶一路」、經貿往來、人文交流，以及和廣大發展中國家反對西方霸權的共同訴求，全球影響力穩步提升，但中國整體發展水平尚未達到「先進」的程度。

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他用通俗比喻點明差距：龐大經濟總量如同一身「脂肪」，而真正的全球領導力，需要頂尖的科技、繁榮的哲學社會科學、普遍富足的民生等硬核「肌肉」全方位打底，現階段中國並不具備這一基礎。同時，全球領導地位還需要一套成熟、具備全球吸引力的系統性意識形態作為支撐，這也是當前中國難以補齊的關鍵條件。

達巍並以美國的崛起歷程作為參照展開對比，美國在成為全球第一大經濟體50餘年後，才逐步搭建起人類歷史上首個完整的全球性制度霸權。這套制度體系貫通經濟、金融、軍事、產業等各大領域，各國不同程度嵌入這套框架，其制度化覆蓋範圍、全球滲透力度前所未有，也讓美國長期掌握穩固且強大的全球主導權。

反觀當下中國，發展不平衡不充分問題依然突出，現代化建設仍有漫長道路要走。他指出，必須保持謙虛謹慎、戒驕戒躁的清醒認知，雖然中國的全球影響力日益擴大是客觀事實，但構建全球領導權並不現實，謀求全球領導地位也從來不是中國的發展方向。

楊浚源