中國發表全球治理白皮書 今秋雄安首辦論壇

國務院新聞辦公室昨日發布關於全球治理的白皮書，表明反對「一國獨霸」「幾方共治」，認為現行全球治理體系雖不完美，但不必推倒重來。外長王毅表示，面對層出不窮的全球挑戰，當務之急就是要履行聯合國憲章義務，奉行主權平等，遵守國際法治，反對強權霸凌。他公布，今秋將舉辦首屆「雄安全球治理論壇」，邀請全球各界人士共商改革完善全球治理的大計。

名為《構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動》白皮書共2萬多字，強調各國要本着相互尊重的態度平等協商，妥善管控矛盾分歧，「大國應該有大國的樣子，做講平等、講誠信、講合作的表率，而不能從所謂『實力地位』出發，推行霸權霸道霸凌」。要旗幟鮮明反對一切形式的單邊主義，反對「一國獨霸」、「幾方共治」、集團政治。

反對「一國獨霸」「幾方共治」

白皮書提到，沒有哪個國家能置身全球治理體系之外實現發展，也沒有哪個國家能脫離國際合作而贏得未來。各國都是國際法治的利益攸關方，如果沒有了國際法治，昨天還在餐桌邊，明天就有可能在菜單上。

白皮書指出，無論是「霸權穩定論」「西方中心論」，還是「新自由主義」「民主和平論」，給世界帶來的都是不團結、不公平，在許多地區留下動盪混亂。中國堅定站在歷史正確一邊，致力於推動國際關係民主化，讓發展中國家真正做自己命運的主宰。

王毅在發布會上指出，「叢林法則」之所以捲土重來，不是由於聯合國憲章過時，而恰恰是憲章沒有得到有效遵守。「作為第一個在聯合國憲章上簽字的國家，中國責無旁貸，願意通過全球治理倡議維護聯合國的權威，同各國一道重振聯合國，壯大聯合國。」

王毅：重振聯合國壯大聯合國

王毅宣布，今年秋天，中國將在河北雄安新區舉辦首屆「雄安全球治理論壇」，邀請全球各界人士共商改革完善全球治理的大計，為構建更加公正合理的全球治理體系，來凝聚更廣泛的國際共識。王毅又提及中東和烏克蘭地區衝突，呼籲各方落實停火止戰。