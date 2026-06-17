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大膽車︱桂林12歲童高速公路狂飆6小時 被截謊稱22歲患矮小症︱有片

即時中國
更新時間：20:36 2026-06-17 HKT
發佈時間：20:36 2026-06-17 HKT

廣西15日發生離譜駕大膽車事件，有12歲童偷了鄰居汽車，在高速公路狂奔6小時，因利是用光無錢付路費，被揭發未成年。小童起初仍死撐已22歲，但因患「矮小症」才身高與年紀不相稱。

利是用光無錢付路費揭發

據桂林交警消息，駕大膽車的12歲男童駱某某，15日於茂高速高田收費站時，因準備的利是錢用光，沒錢付路費，被收費員截停，發現他樣子明顯是個孩子，但聲稱自己已經22歲，只是患了矮小症才不像成年人。

收費站報警，民警到場將駱某某及其駕駛的汽車移至安全區核查，確定他只有12歲。

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駱某某起初仍繼續說謊，聲稱汽車是舅母的，自己是第一次開大膽車，目的地是到祖母家。

警方調查後，發現駱某某是偷取了鄰居汽車，由象山收費站駛入G65包茂高速，途經永福、鹿寨、荔浦等，全程6小時，至沒錢付路費才被攔下。

男童最後承認，是為了刺激與朋友一起自學駕駛，過去已曾偷偷開車多次。

由於駱某某未夠14歲的處罰年齡，警方只嚴厲教育批評，責令家長嚴加管束。

網民則對事件另有意見，「犯罪成本太低」、「還能矮小症扯謊挺牛的」、「出了事家長又要找誰？」、「好像鐵拳教育裡的觸法少年那一段」、「就是太魔幻了」、「放養的就是不一樣」、「12歲就已經這麼老練的扯謊了，未來很可怕」、「說謊也是張嘴就來…多可怕的孩子」。

 

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