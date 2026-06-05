巴西37歲婦假扮12歲女童 竟成功騙獲收養逾1年 博同情不惜插100支針入身體

巴西警方近日破獲一起離奇詐騙案。一名37歲女子涉嫌長期假扮12歲女孩，成功騙取一個家庭「收養」她長達約一年兩個月（14個月）。收養家庭不只對女子疼愛有加，還為「女兒」舉辦生日派對，最終由親戚識破事件，女子已遭警方拘捕收押。

扮兒童含奶嘴扮恐慌 行騙多個州份

據《每日郵報》等報道，這名37歲女子使用假名「加布里埃爾」（Gabriele）行騙。她先向教會求助，謊稱自己未成年且剛從巴西北部帕拉州的受虐家庭逃出。在成功取得牧師與教友的信任並獲得金錢援助後，被轉介到一個善心家庭生活。

女子被收養後，為了維持「孩子形象」，刻意做出幼童的行為舉止，包括使用奶瓶和奶嘴，連睡覺時都要抱著安撫毛毯。她以較高聲線說話，多次假裝夜間恐慌症發作，好讓收養父母相信她真的是「需要被照顧的孩子」。

謊稱被迫注射荷爾蒙針致身型成熟

收養家庭不只替她舉辦了12歲生日派對，還打算為她支付減重藥物費用，準備正式辦理收養。女子為了避免去學校導致身份曝光，謊稱擔心被施暴父親找到而不願上學，也讓收養家庭對她更加心疼。由於女子的外貌與實際年齡有落差，她便以「自閉症、長期受虐及被迫注射荷爾蒙針」為由，辯稱這才導致外表看起來較為成熟。這場精心設計的騙局，直到收養家庭的一名親屬產生懷疑並報警，才終於被戳破。

警方深入調查後發現，該名女子根本是「詐騙慣犯」，過去曾以類似手法橫行巴西聖保羅、里約熱內盧及米納斯吉拉斯等地。在2023年的一起案件中，她同樣冒充12歲女童（有傳媒指其真名為Amanda Maria Sousa Oliveira），自稱遭遇虐待與「巫術儀式」以博取同情；當時她甚至狠心自殘、往體內插入超過100根針，X光片也證實她體內有100支針，只為了強化自己是受害者的說詞。巴西警方已於6月2日將該名女子逮捕歸案，目前正依詐欺與偽造身份等罪嫌收押偵辦。