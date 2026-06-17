惠州暴雨｜女子被激流沖倒 兩外賣小哥逆流救人獲全網激讚｜有片

廣東惠州連日遭遇暴雨侵襲，多處出現嚴重水浸。6月15日下午，一名女子騎電動車途經大亞灣開發區石化大道西錦地繁花小區路段時，被湍急水流連人帶車沖倒，在洪水中掙扎。危急關頭，兩名外賣騎手不顧危險衝入水中，合力將女子救起。救人一幕被市民拍下上傳網絡，引發全網點讚。

水深及膝二人合力抗急流

當日下午近2時，因突發暴雨無法及時排水，涉事路段形成湍急水流。一名騎電動車的女子試圖通過時，瞬間被水流沖倒，連人帶車被衝至道路安全島防撞欄旁，情況萬分危急。

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最先發現險情的是一名身著藍色雨衣的外賣騎手何先生。他沒有絲毫猶豫，立即停車踏入渾濁的積水中，快步衝向被困女子，伸手死死拽住女子及電動車，避免其撞擊護欄。緊隨其後，另一名身穿黑色雨衣的騎手羅先生途經此處，目睹險情後亦毫不猶豫停車，踏入湍急水流參與救援。

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何先生事後回憶：「當時聽到有人呼救，我沒多想就跑過去了。一開始我一個人拽不動，幸好另一位騎手趕來，我們一起才把人扶起來。」羅先生則表示，當時路面水深已幾乎到膝蓋位置，水流很急，「如果我們不去拉的話，很怕她嗆水。」他又坦言：「幫了人，自己也很開心。」

二人合力將女子和電動車拖回安全地帶，確認女子無礙後，沒有留下姓名，默默離開現場。

全城尋人表彰

救人畫面被附近網友拍下並發布至社交平台，迅速引爆網絡。惠州市及大亞灣開發區相關部門高度關注，連夜透過路面監控、行業平台及社群渠道展開全城尋人行動，希望表彰善行。

6月16日，兩名救人騎手陸續被找到。 美團平台已聯繫上二人，為他們申請了見義勇為現金獎勵及「先鋒騎手」榮譽稱號，並安排表彰儀式。

