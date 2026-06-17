東莞暴雨｜兩揚子鱷出逃鳳崗街頭 一條落網一條仍在逃｜有片

廣東東莞近日正值「龍舟水」降雨集中期。在經歷連場大暴雨後，東莞市鳳崗鎮的街頭日前竟接連出現兩隻鱷魚，令附近居民大驚。幸而，機警的街坊臨危不亂，合力利用塑膠周轉筐（膠籮）成功制服其中一條，並由趕至的消防員帶走。然而，另一條鱷魚在逃去後至今仍不知所終，消防及有關部門正展開拉網式搜捕，事件中暫無人員受傷報告。

疑農莊水浸「揚子鱷」出逃

據東莞消防救援部門通報，事發於昨日（6月16日），東莞鳳崗鎮鳳翔路附近有鱷魚在積水的街頭出沒。從網上流傳的影片可見，當時一條約一米長的鱷魚正在路邊爬行，附近的街坊見狀未有慌亂，數名男子合力利用一個塑膠周轉筐壓住鱷魚的頭部，令其無法動彈，隨後用繩索將其捆綁控制。消防員接報到場後，順利將這條鱷魚抬上車帶走處理。

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然而，一波未平一波又起。當晚，消防部門再度接獲市民報告，指永盛埔東升路往硯田方向的草叢中，發現了第二條鱷魚的蹤影。消防隨即派員帶備裝備趕赴現場搜救，惟經過多番搜尋，至今仍未發現其蹤影，目前搜捕行動仍在持續進行中。

東莞市消防救援支隊鳳崗大隊今日（17日）表示，經初步確認，涉事的兩條鱷魚均為中國特有的國家一級保護動物「揚子鱷」。消防推測，由於近日連場暴雨導致內澇，附近農莊的養殖區域被積水淹沒，兩條鱷魚因而趁機「越獄」游到街頭。

根據廣東省相關農業及野生動物保護條例，人工繁育鱷魚有着嚴格的防逃逸規定。養殖場必須建設在遠離居民區至少3公里的地方，且周邊必須設置高度不低於2米的防逃逸堅固圍牆及全天候監控設備。當局正調查涉事農莊是否存在監管漏洞及違規養殖問題，並呼籲鳳崗鎮居民在暴雨期間出入要加倍小心，若發現鱷魚蹤影，應立即報警求助，切勿自行捕捉時切勿激怒牠。