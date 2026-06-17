湖北姊弟同遭鄰居拐賣 相隔39年憑DNA團圓

一場跨越近40年的尋親之路，終於迎來最圓滿的結局。湖北省陽新縣一對親姐弟在1987年遭鄰居拐走，自此與家人失散。姐姐在9年前憑記憶尋親成功，與親生母親相認，惟弟弟一直杳無音訊。直至今年5月，在警方與志願者協助下，失散39年的弟弟終於被尋獲。17日上午，兩姐弟一同踏上回鄉路，弟弟走到家門口時，向分別39年的老母親「撲通」一聲跪下，母子相擁痛哭，場面令在場所有人動容 。

賣至河北與父母僅隔10公里

據內媒《極目新聞》報道，這場悲劇發生於1987年6月。當時年僅6歲的姐姐王木雲與2歲的弟弟陳迪金，在湖北陽新縣龍港鎮石下村的姑姑家門口玩耍，卻被兩名相識的鄰居以「買餅乾」為由誘騙拐走，隨後被人販子分別賣到河北邯鄲農村的兩個不同家庭。

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命運弄人的是，兩姐弟雖然被賣到僅相隔約10公里的相鄰村莊，但在過去39年裡，他們在各自的收養家庭中長大，彼此互不相識，更不知道對方就是自己的至親。

姊9年前上電視先尋回母親

隨着年紀漸長，姐姐王木雲憑藉兒時模糊的記憶，始終沒有放棄尋親。2015年，她成功在「寶貝回家」尋親平台登記資訊，並在央視《等着我》欄目協助下，順利回到湖北與母親王梅香重逢。然而，找回當年一同被拐的弟弟陳迪金，成為了王木雲和母親此生最大的心願。

今年5月，兩地警方傳來喜訊，經過DNA數據比對，終於成功鎖定並尋獲在河北生活、現已成家立業的陳迪金。

6月16日，兩姐弟一同從河北出發，並於17日上午抵達故鄉石下村。村口的家人和村民早已拉起橫幅、燃放鞭炮夾道歡迎。這條短短數百米的回家路，陳迪金足足等了39年。

當陳迪金走到家門口，見到闊別近40年、雙鬢斑白的母親時，他當場下跪，母子二人緊緊相擁，泣不成聲。姐姐王木雲亦在一旁落淚，哽咽表示：「以前自己一個人回來，這次心情更激動，因為我終於把弟弟帶回來見媽媽了。」這場遲到了39年的骨肉重逢，終於為這個飽經風霜的家庭，畫上了圓滿的句號。