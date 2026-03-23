湖北姐弟失散33載 南昌警助尋回感動重逢｜有片

一場跨越33年，交織著辛酸、悔疚與堅持的尋親故事，今日（23日）在江西南昌迎來圓滿結局。來自湖北仙桃的李林，在南昌鐵路公安的協助下，終與失散多年的弟弟李鑫重逢。姐弟甫一見面，旋即相擁痛哭，場面感人。姐姐李林泣不成聲，緊抱著弟弟哭喊：「姐姐對不起你，終於把你找回來了！」

母親病逝父親失蹤 11歲姊獨力養弟

現年44歲的李林，其人生可謂歷盡坎坷。1993年，其母親因癌病離世，父親不堪打擊，離家出走後音訊全無。年僅11歲的李林，被迫獨力扛起照顧8歲弟弟李鑫的重擔。兩姐弟相依為命，靠撿拾廢品變賣維生，生活極為艱苦。

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然而，厄運並未停止。1994年一個雨夜，姐弟倆為避雨誤登上一輛巴士，意外去到陌生的湖北京山。飢餓的弟弟因哭鬧，被一名陌生婦人以買麵包為由拐走，自此人間蒸發。

弟弟的丟失，成為李林心中永遠的痛。此後近30年，縱然她已結婚生子，在浙江成家立業，但從未放棄過尋找弟弟與父親。她利用社交平台及網絡直播等方式，一次次發布尋親訊息，耗資近百萬元，期間雖受盡質疑、嘲笑，甚至被虛假線索折磨，但尋親的腳步從未停歇。其丈夫及夫家亦一直給予極大的精神與物質支持。

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人臉識別建奇功 警助尋回廣東弟弟

皇天不負有心人，今年3月，李林終迎來喜訊。南昌鐵路公安局南昌公安處的「尋親神探」汪挺警官，透過人臉識別技術及DNA比對，成功在廣東省鎖定並找到了李鑫。

為了這次重逢，李林特意從浙江趕赴南昌，並準備了鮮花、蛋糕及一雙10厘米高的高跟鞋，只為「能高一點，好好摟住弟弟的肩膀」。她親手餵弟弟吃下第一口蛋糕，重溫兒時姐姐用賣廢品的錢為他買蛋糕的溫馨回憶，彌補這33年來的遺憾。

據悉，李鑫將於明日（24日）隨姐姐返回湖北仙桃故鄉，重踏那片他們曾相依為命的土地。