鐵拳教育｜山西17歲男遭同學欺凌搵假警察暴打 主謀公安母親欲出¥22萬求和解

山西運城一名17歲高中生遭人冒充警察騙出施暴，事件引發廣泛關注。受害男生父親趙先生透露，打人者的母親為另一區公安民警，事件中還有第三名參與者負責拍攝施暴視頻，至今未被處罰。打人者家屬提出22萬元（人民幣，下同）和解協議，但趙先生認為條款苛刻傲慢，已拒絕並向檢察院提交刑事立案監督申請。運城市公安局已將案件移交相關部門處理。

兩度施暴逼下跪叫爸爸

綜合內媒報道，事發於5月7日晚。與受害人小雷（化名）自幼相識的高三學生王某，聲稱要為女友出頭，將小雷約出家門後，在電梯口將其狠狠抱摔在地，導致小雷全身多處受傷。

山西高中生遭兩度施暴，當中包括冒充警察者。

現場滿是鮮血。

山西高中生被打至骨折，血流披臉。

現場滿是鮮血。

小雷遇襲後報警求助，詎料王某變本加厲，找來24歲的無業青年張某，由張某冒充警察將小雷再次騙出家門。王、張二人隨即對小雷進行第二度施暴，過程中更強逼小雷「下跪喊爸爸」，並由另一名安姓青年在旁全程拍攝凌辱影片。

拍攝者至今逍遙法外

小雷的父親趙先生向警方了解案件進展時，震驚地獲悉打人者王某的母親，原來是另一區的公安民警。事件在網上引發廣泛關注後，王某母親被所屬單位要求提交情況說明。

目前，打人主犯王某及冒充警察的張某，分別被處以行政拘留12日及7日，惟負責拍攝凌辱影片的第三人安某，至今仍未受到任何處罰。

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家屬提22萬和解圖「封口」父親怒拒

趙先生透露，王某家屬事後提出一次性支付22萬元作為賠償，企圖息事寧人。然而，和解協議條款極度苛刻，不僅要求雙方「兩清」不再追究任何責任，更明文要求小雷一方必須在網上發表聲明，宣稱「事件已圓滿解決」。

趙先生直斥該協議為「霸王條款，態度傲慢」，已明確拒絕簽署，並向鹽湖區人民檢察院正式提交刑事立案監督申請，誓要為兒子討回公道。他心痛地表示，小雷身心受創，目前在心理專家建議下，一直在外地接受心理治療。

面對洶湧的輿論，運城市鹽湖區公安分局拒絕再作回應；運城市公安局則表示，已將案件移交相關專責部門作提級處理，調查結果將適時向社會通報。