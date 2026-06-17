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世界盃2026｜粵港合作打擊翻版產品 廣州海關查獲29萬張侵權球星卡

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更新時間：12:40 2026-06-17 HKT
發佈時間：12:10 2026-06-17 HKT

2026年美加墨世界盃開鑼，大批球迷瘋狂搶購國家隊波衫及周邊商品，卻引來不法分子伺機跨境走私假貨。廣東與香港兩地海關近日加強合作、精準打擊，在進出口關卡屢破大型侵權案。其中，廣州南沙海關查獲多達29萬張企圖以「玩具文具」蒙混過關的侵權球星卡；香港海關亦在世界盃前夕展開代號「鋼門」的專項行動，檢獲大批高仿真度的「球員版」冒牌球衣，市值高達1.56億港元，並當場拘捕6人。

相關新聞：世界盃2026│海關檢1.56億元冒牌貨拘6人 包括3萬件假波衫 料轉口外銷

申報為「玩具文具」圖蒙混過關

據廣州海關通報，旗下南沙海關關員近日在對一票申報為「玩具、文具用品等」的出口貨物進行開箱查驗時，發現貨櫃箱內藏有大批未申報的球星卡及玩偶，且赫然印有「FIFA」及「FIFA WORLD CUP」等受法律保護的商標標籤。

經聯繫版權持有人核實，確認該批共29.52萬張球星卡及216個球星玩偶均為未經授權的侵權產品。海關已依法扣留該批涉嫌侵犯國際足聯商標專用權的貨物，並作進一步調查。

新疆阿拉山口：查扣1500個侵權「大力神盃」

除了球星卡與波衫，世界盃獎盃亦成為侵權目標。新疆烏魯木齊海關下轄的阿拉山口海關，日前在對一票出口百貨開展查驗時，成功攔截1500個涉嫌侵犯「國際足球聯會世界盃獎品（FIFA WORLD CUP TROPHY）」著作權的「大力神盃」塑料擺件，已依法全部予以扣留。

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