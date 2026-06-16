走音歌王︱廣西男江邊直播唱歌「自嗨」 民眾稱「精神折磨」報警︱有片‧慎入

內地全民直播，大量民眾在網絡展示個人才藝，日前，廣東有男子在江邊直播唱歌，但因走音太嚴重，有民眾難忍耳膜受虐待，以受「精神折磨」為由報警，勸喻自信可以「拯救歌壇」的男直播主「唱細聲點」。

自信拯救樂壇

涉事直播主「我不是財哥（下稱財哥）」，在抖音自稱是音樂制作人、詞曲作者，不時分享音樂作品外，還會在南寧邕江邊的民生廣場直播唱歌。



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「財哥」雖然對自己的才華擁有迷之自信，深信自己的作品可以「拯救歌壇」，唱歌時又七情上面，異常投入，但因為五音不全，歌藝欠奉，演唱時全曲走音，終於在12日晚，有現場聽眾或路人，忍無可忍報警。

網上消息指，報警者因「財哥」唱得太難聽，是對他人的「精神折磨」，所以報警求助。

極目新聞報道指，南寧西鄉塘公安分局華強派出所工作人員證實事件，表示廣場在晚上10點前不限制戶外直播、唱歌等活動，如有市民投訴，會勸喻直播主聲音小聲點。

15日，「財哥」發道歉聲明，承認遭到民警勸阻，他承諾未來再直播唱歌時會小聲點。