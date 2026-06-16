人鵝MMA｜內蒙男湖中游水練「三項鐵人」 黑天鵝護「地盤」激戰｜有片

內蒙古包頭奧體公園近日發生一宗罕見的「人鵝衝突」。一名男子違規跳入公園湖中游泳，疑誤闖黑天鵝領地，遭黑天鵝猛烈驅趕攻擊。雙方在水中展開多輪「搏鬥」，男子遲遲不願離開，畫面被在場民眾拍下，引發網民熱議。

湖邊警示禁止游泳

據公園工作人員及多間內媒報道，事發於6月14日。畫面顯示，一名男子進入包頭奧體公園的人工湖中游泳，疑闖入了湖中黑天鵝的棲息領地。隨後，一隻黑天鵝對該男子展開攻擊，用嘴啄、用翅膀拍打，試圖將其驅離。

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男子並未立即離開，反而在水中與天鵝「互毆」，雙方經過多輪交鋒，水花四濺。整個過程持續了一段時間，男子態度頑固，未有退讓之意。

公園工作人員事後向媒體證實，湖中共有三隻黑天鵝，已在此生活三年，均未在事件中受傷。工作人員強調，公園湖中明確禁止游泳，岸邊設有警示標誌，該男子的行為已構成違規。

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鐵人三項選手備戰？

據公園方面透露，警方接報後已介入調查，正在調取現場監控錄像核實情況。該男子在接受警方問詢時，自稱是準備參加內蒙古自治區第十六屆運動會的鐵人三項選手。

工作人員表示，若該男子能提供有效的參賽資格證明，可能會免於追責；否則，需為其違規下湖游泳及擾亂公共秩序的行為承擔相應責任。

網友反應

事件曝光後迅速在社交平台發酵，話題登上熱搜。不少網民對「人鵝大戰」的畫面忍俊不禁，有人調侃「黑天鵝是公園『聘請』的保安」，亦有網民指出黑天鵝具有強烈的領地意識，特別在繁殖季節攻擊性較高。

值得注意的是，此次事件並非孤例。2022年3月，南京一名高校體育生同樣因在湖中游泳，遭黑天鵝「暴打」，背部留下滿滿血痕，當時亦引發廣泛關注。

動物專家指出，黑天鵝實行「一夫一妻制」，通常終身相伴，具有極強的領地意識，尤其在水域及巢穴附近，會對任何「入侵者」發起猛烈攻擊，其翅膀力量足以對成年人造成傷害。公園管理方及動物保護人士呼籲公眾，遊園時應遵守規定，切勿違規下水，以免驚擾動物或危及自身安全。