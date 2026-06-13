教育基地體罰｜18歲女高考失利被送入營失聯 男友追蹤拍下學員遭教官騎住狂毆

重慶一名18歲少女今年4月因高考失利，被母親強行送入偏遠的「素質教育基地」後突然失聯。其男友憑藉車輛共享定位追蹤尋人，意外拍下該基地教官將學員壓在地上狂毆的駭人畫面，揭發機構涉嫌體罰及虐待。當地警方目前已立案調查，惟涉事基地竟辯稱「不嚴格管不好孩子」，引發公眾對這類行為矯正機構監管問題的強烈關注。

每日長跑屢遭體罰

據《瀟湘晨報》報道，重慶市南川區18歲少女小曼（化名）因高考失利心情低落。今年4月21日，其母親在未經充分溝通下，將她送入70多公里外的「重慶胤呈素質教育基地」，打算讓她待上一年以「解開心結」。

相關新聞：北京品學兼優女大生拍拖 遭家屬騙入「戒網癮」學校疑受虐

相關新聞：恐怖教學︱少年寫求救信被打至開腦失視力 湖北成長基地教官被刑拘

小曼男友鄧楓（化名）發現女友失聯後，透過兩人共享的車機定位追蹤至該基地。他其後聯絡到多名曾在該處受訓的前學員，揭發營內實行極高強度的體能訓練，每日需長跑數十圈。前學員更指控「挨打很常見」，無論是內務不達標或被教官看不順眼，都會招致體罰。

警方確認存在體罰

為查明真相，鄧楓於5月10日在基地附近的山上，用手機長鏡頭拍下驚人一幕：一名身穿藍衣的男子（後證實為教官）將一名穿迷彩服的學員壓制在地，接連揮拳重擊其頭部，其後更猛踢其背部。鄧楓隨即報警，南川區公安局於6月2日正式立案調查。

重慶南川區南城派出所回應傳媒時承認，經調查確認該基地確實存在體罰情況。惟工作人員聲稱，教官「輕微毆打」學員是「經過家長同意」的，且被打學員及家長均表示不追究。涉事基地人員回覆查詢時更直言：「不嚴格怎麼能把這些孩子管理好呢？」

律師指涉「非法拘禁」家長同意無效

事件曝光後引發輿論嘩然，網民紛紛抨擊「家長同意即合法施暴」的荒謬邏輯。湖南金州律師事務所高級合夥人易旭指出，法律明確禁止教職員工實施體罰，任何形式的毆打均屬違法，家長的「同意」絕不能賦予機構體罰的權利。若學員已滿18歲，家長無權剝奪其人身自由，強行送入封閉式基地更恐涉嫌「非法拘禁」。

目前，南川區多個部門已介入，正對涉事基地的經營資質及營運情況展開專項清查。

