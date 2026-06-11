柬埔寨安徽總商會會長劉忍落網 涉跨國洗黑錢電騙遭押解回國

柬埔寨安徽總商會會長劉忍，因涉嫌跨境洗黑錢、電訊網絡詐騙及非法人口販運等多項嚴重跨國罪行，日前在柬埔寨落網。他已於昨日（10日）由柬埔寨當局正式移交予中國警方，並被押解返回內地作進一步審訊。

從「商界僑領」淪為階下囚

據柬埔寨《柬中時報》及內地傳媒報道，劉忍於本月5日在金邊的黃山國際大廈47樓被當地執法部門帶走。資料顯示，原籍安徽靈璧的劉忍於千禧年左右赴柬埔寨發展，由小商品貿易起家，逐步將業務版圖擴展至餐飲、房地產及建築等領域，在金邊及西哈努克港均有大量投資。

相關新聞：柬埔寨中國地產商遭殘殺撕票 妻子曾收綁匪$1560萬贖金訊息

自2015年柬埔寨安徽總商會成立以來，劉忍一直擔任會長。他曾多次配合接待內地各級公務出訪團隊，並擔任安徽省海外政協委員，多年來被包裝成資歷深厚、口碑良好的海外華商領袖。

曾發聲明強烈否認涉黑

然而，劉忍近年頻繁遭到外界實名舉報，指控其掌控大型跨國犯罪集團，業務涵蓋資金洗白、網絡詐騙、人口販賣、非法拘禁甚至故意傷人等。網上更曾流傳一段據稱是劉忍的錄音，內容提及相關交易已完成及將人員「處置掩埋」，令人毛骨悚然。

相關新聞：柬埔寨南韓大學生遭電騙集團虐殺棄屍 6中國男謀殺罪成判囚終身

面對外界指控，劉忍曾於2024年8月在當地華文媒體高調發表「嚴正聲明」，列出7點強烈否認涉嫌洗黑錢、跨國詐騙及毆打致死等傳言，並強調其名下酒店從未有電騙及洗錢公司經營。

此外，有傳媒揭發，早年與劉忍合資經營酒吧的西港博雅園區老闆鄭書東，早於2022年因販賣槍械彈藥罪被福建警方通緝追捕。據報該酒吧曾被用作據點，物色來柬華商作為「非法洗碼」或綁架目標。

隨着劉忍被捕並押解回國，他成為近期繼陳志、黃繼茂之後，又一名被海外執法部門拘捕的在柬涉罪華人頭目，案件目前仍在深入偵辦中。

