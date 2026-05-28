柬埔寨南韓大學生遭電騙集團虐殺棄屍 6中國男謀殺罪成判囚終身

備受南韓及國際社會關注的南韓大學生柬埔寨遇害案，迎來一審判決。據《柬中時報》及內地傳媒報道，柬埔寨貢布省初級法院昨日（27日）裁定，6名介乎30至54歲的中國籍男子，因共同參與實施酷刑、殘忍虐待及謀殺22歲朴姓南韓大學生（音譯朴敏鎬），罪名成立，全部被判處終身監禁。

韓生抵柬不足一月慘死

案情指，受害人朴男為南韓忠清南道一所大學的學生。去年7月，他向家人聲稱「去參加展覽會」後出境前往柬埔寨，其後音訊全無。據柬埔寨警方調查，朴男疑因輕信當地高薪工作機會，於去年7月17日抵達柬埔寨後，隨即遭犯罪集團控制，並被迫捲入電信詐騙活動及遭勒索。

同年8月8日凌晨，即朴男抵達柬埔寨不足一個月，警方在貢布省卜哥市山區截查一輛可疑車輛時，在車內驚見一具滿布傷痕的男性遺體，證實為失蹤的朴男。

驗屍報告顯示，朴男生前曾遭受嚴重鈍器傷害及長期虐待。警方根據疑犯供詞，突擊搜查卜哥山上一棟別墅，揭發該處不僅是電信網絡詐騙窩點，更是受害人遭非法拘禁和殘酷虐待的「地獄」。

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貢布省法院昨日宣判時指出，檢方提交的證據、事實及法律依據充分，足以證明6名中國籍被告的犯罪事實。他們的行為觸犯柬埔寨《刑法》中涉及實施酷刑、殘忍虐待及謀殺等規定，依法重判6人終身監禁。

此外，案中一名42歲中國籍咸姓主犯，被指長期匿藏泰國，遙控指揮在柬埔寨的電騙及相關犯罪活動。執法部門於今年初展開跨國追捕，終在泰國芭堤雅將其拘捕歸案。

此案在南韓引發巨大震動。南韓政府去年10月對柬埔寨部分地區發布旅行禁令，並派遣聯合工作組協助打擊當地大型詐騙園區。

近年東南亞已淪為全球網絡詐騙產業中心，面對龐大的國際壓力，柬埔寨當局正加強打擊力度。柬埔寨國民議會今年3月通過新法，允許對網絡詐騙組織營運者判處終身監禁。自去年1月至今年5月，當局已驅逐逾1.8萬名涉案外籍人士。