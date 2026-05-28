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緬甸詐騙園︱犯罪集團主犯徐發啟 二審維持死緩

即時中國
更新時間：15:50 2026-05-28 HKT
發佈時間：15:50 2026-05-28 HKT

重慶市高級人民法院於5月28日對徐發啟犯罪集團上訴案作出終審宣判，裁定駁回上訴，維持原判，並依法核准被告人徐發啟死刑，緩期兩年執行。

重慶市第五中級人民法院一審認定，自2019年以來，以徐發啟為首要分子、羅玉軍等武裝頭目為重要成員的犯罪集團，利用徐發啟在緬甸果敢地區的影響力，與電信網絡詐騙犯罪集團合作，陸續修建並開設多個詐騙園區，實施跨境電信網絡詐騙，涉及詐騙資金逾11億元人民幣。

該集團在武裝庇護過程中，更夥同電騙集團故意傷害不服從管理的涉詐人員，造成一人死亡、一人輕傷。徐發啟另涉走私及販賣毒品等罪行。

緬北犯罪集團案，徐發啟被判死緩，涉詐資金超過11億元。 公安部
緬北犯罪集團案，徐發啟被判死緩，涉詐資金超過11億元。 公安部

相關新聞：緬北犯罪集團｜徐發啟被判死緩 涉詐資金逾11億元

一審法院以詐騙罪、故意傷害罪、走私及販賣毒品罪等六項罪名，判處徐發啟死刑，緩期兩年執行；判處張龍龍無期徒刑；判處羅玉軍、習康強、劉世兵25年至14年不等的有期徒刑，並相應判處沒收財產及罰金等附加刑。

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宣判後，張龍龍、習康強、劉世兵提出上訴。重慶市高級人民法院經審理認為，一審判決認定事實清楚，證據確實充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，上訴理由及辯護意見均不成立，遂依法駁回上訴，維持原判。
 

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